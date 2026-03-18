Νίκολιτς: «Δεν έχουμε προκριθεί, δεν είναι φιλικό - Να δείξουμε σεβασμό, σαν να είναι στο 0-0...»

Ο Μάρκο Νίκολιτς προφανώς και έχει καταστήσει σαφές στους ποδοσφαιριστές του στην ΑΕΚ πως σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από το 4-0 του πρώτου αγώνα με την Τσέλιε στη Σλοβενία και θα πρέπει να σεβαστούν απόλυτα την αντίπαλό τους και στη ρεβάνς της Allwyn Arena, σαν να είναι όλα στο μηδέν.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης για τη δεύτερη αγωνιστική των «16» του Conference League, ο κόουτς της Ένωσης ανέφερε στο πρώτο του σχόλιο:

«Θα είναι ακόμα μια μεγάλη ανταγωνιστική αναμέτρηση, δεν είναι φιλικό, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα αλλά δεν έχουμε προκριθεί, είναι δεδομένο. Πρέπει να είμαστε σοβαροί, να δείξουμε σεβασμό, να παίξουμε στο μάξιμουμ δυνατοτήτων, σαν να είμαστε στο 0-0 ή σαν να έχουμε χάσει 1-0 και να πιέσουμε, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να προκριθούμε.

Ελπίζω να είναι γεμάτο το γήπεδο, είναι μήνυμα στους φιλάθλους, οι παίκτες χρειάζονται την ενέργειά τους, αυτό δίνει κίνητρο κι έμπνευση, αναμένω γεμάτες κερκίδες και να σπρώξουν από το πρώτο λεπτό την ομάδα και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».

Αν θα παίξει ρόλο το ότι είναι παίκτες στο όριο καρτών για την ενδεκάδα:

«Η απάντηση είναι απλή, η δική μου φιλοσοφία αφορά την επόμενη αναμέτρηση, είμαι προπονητής 25 χρόνια και ξέρω ότι όταν κάνεις τέτοιους υπολογισμούς, το ποδόσφαιρο θα σε τιμωρήσει. Αύριο θα κατεβάσουμε την καλύτερη ενδεκάδα, δεν με αφορούν οι κάρτες, αυτό που με ενδιαφέρει είναι το επόμενο ματς, δεν έχουμε πάρει την πρόκριση, θέλουμε να περάσουμε στα προημιτελικά, μετά να σκεφτούμε την Κηφισιά. Δεν έχουμε το μυαλό μας στο μέλλον και στα επόμενα βήματα, έχω δει τελευταία φήμες και συζητήσεις, δεν είναι το δικό μου στυλ, σέβομαι τον αντίπαλο, το παιχνίδι, την ομάδα και τους φιλάθλους. Θα κατεβάσουμε την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα για να κερδίσουμε».

Για το δίλημμα πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό τελικό:

«Κι αυτό το έχω δει, για τη Λειψία, σε πρώτη φάση με επαγγελματισμό να τελειώσουμε τη δουλειά αύριο. Φυσικά έχουμε όνειρα κι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε όνειρα, δεν υπάρχει διαφορά, είμαστε σε αυτή τη διοργάνωση και ξέρω τι σημαίνει μια επιτυχία. Επικεντρωνόμαστε στον επαναληπτικό με την Τσέλιε και μετά στο πρωτάθλημα. Το πως θα τελειώσουμε φέτος θα κρίνει και τι θα αντιμετωπίσουμε τη νέα χρονιά. Αυτό θα έχει αντίκτυπο για πιθανή επιτυχία του χρόνου, αυτή είναι η δική μου διπλωματική απάντηση».

Για τη συνεργασία Γιόβιτς-Βάργκα:

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίδυμο, ουδείς εκ των δυο δεν ήταν στην ομάδα το καλοκαίρι, ήρθε πρώτα ο Λούκα και προσθέσαμε ποιότητα με τον Μπαρνάμπας, πολλοί εξεπλάγησαν με αυτή την επιλογή αλλά έχει βάλει 150 γκολ τα τελευταία τρία χρόνια σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι απολύτως συμβατοί μεταξύ τους, μπορούν να συνυπάρξουν, έχουν πολύ καλή σχέση και το βλέπετε στους αγώνες, πως πανηγυρίζουν, το απολαμβάνουν, είμαι πολύ χαρούμενος που έχω αυτό το δίδυμο».

Για το αν υπήρξε έλλειψη συγκέντρωσης στα τελευταία ματς:

«Παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, ελέγξαμε τον αντίπαλό μας αλλά υπήρξαν στιγμές με απόλυτη έλλειψη συγκέντρωσης, αν αναλύσετε αυτές τις στιγμές, ήταν δώρα προς τον αντίπαλο. Κάποιες φορές ήμασταν λίγο πιο χαλαροί στην αντίπαλη εστία, όταν έχεις την ευκαιρία να τελειώσεις το ματς πρέπει να το κάνεις γιατί αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να είναι αποφασιστικές. Η ομάδα μας είναι πολύ καλύτερη όταν κυνηγά το αποτέλεσμα παρά όταν αμύνεται για ένα αποτέλεσμα. Όταν πετυχαίνουμε γκολ χαλαρώνουμε κάπως, αυτές οι μικρές λεπτομέρειες θα κάνουν τη διαφορά στην τελική ευθεία».

Για τις 8 ευρωπαϊκές νίκες:

«Με κάνει περήφανο αυτό το γεγονός αλλά πεινώ για περισσότερα, νομίζω θα συνεχίσουμε να παίζουμε μετά την αυριανή βραδιά και θα έχουμε κι άλλες ωραίες βραδιές. Αφήνουμε κάποια πράγματα από το παρελθόν αλλά δεν μπορώ να ξεχάσω τα ματς με Άντερλεχτ, Φιορεντίνα, Σαμσουνσπόρ. Τα πιο δυνατά και ισχυρά συναισθήματα ήταν μετά τη νίκη στην Τουρκία».

Για το αν οι στατικές φάσεις αμυντικά είναι μόνο θέμα συγκέντρωσης και αν έχει αποφασίσει να συνεχίσει με σχηματισμό με δύο φορ:

«Πριν από εκείνη την αναμέτρηση ήμασταν η καλύτερη ομάδα στα γκολ που δεχόμαστε από στημένα. Η ευθύνη είναι πάντα δική μου, έχουμε προετοιμάσει το ματς αλλά ποτέ δεν θα ρίξω την ευθύνη σε αυτούς. Είχαμε ατυχία στο δεύτερο γκολ, πενήντα φορές να το κάνουμε αυτό στην προπόνηση δεν θα δεχθούμε ποτέ γκολ. Στην τελευταία φάση είχαμε δυο δοκάρια, ήταν θέμα συγκέντρωσης και ενέργειας. Παίζουν Γιόβιτς και Βάργκα μαζί αλλά έχουμε κι άλλους όπως ο Ζίνι ο Κοϊτά και ο Γκατσίνοβιτς, αυτό μας δίνει μια ποικιλομορφία για να προσαρμοζόμαστε στο πως παίζει ο αντίπαλος, αν παίζει με επιθετικό man to man όπως η Τσέλιε ή αν παίζει όπως ο αντίπαλος. Είναι καλό να έχουμε έναν παίκτη καλό ψηλά όπως ο Βάργκα ή τον Λούκα που μπορεί να παίξει ψευτοδεκάρι».

Για τις αλλαγές που έκανε με τον Ατρόμητο στο αρχικό σχήμα και αν έχει προτίμηση για τον επόμενο αντίπαλο:

«Με ενδιαφέρει μόνο η Τσέλιε. Μόνο αυτό. Ίσως αύριο το βράδυ να με απασχολήσει αυτό που ρωτήσατε. Όχι δεν μετανιώνω για τίποτα».