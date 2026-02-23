ΑΕΚ: Οι υψηλές πτήσεις φέτος του Ραζβάν Μαρίν

Ο Ραζβάν Μαρίν αναδεικνύεται σε έναν από τους… αθόρυβους πρωταγωνιστές της φετινής ΑΕΚ, με σπουδαίες εμφανίσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Από το καλοκαίρι η συμβολή του στις τρεις προκρίσεις της Ένωσης στα προκριματικά του Conference League και την είσοδο στη League Phase ήταν καθοριστική, ενώ συνέχισε τις… υψηλές πτήσεις και στη φάση των ομίλων.

Στο πρωτάθλημα, ο Ρουμάνος μέσος είναι βασικός και η απόδοσή του αποτελεί βαρόμετρο για την εικόνα της ΑΕΚ. Ως αριστοτέχνης στις εκτελέσεις των στατικών φάσεων έχει δώσει πολλές ασίστ στους συμπαίκτες του, ενώ όταν βρίσκεται σε θέση βολής, σκοράρει.

Στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδειακό, ο Μαρίν σέρβιρε με εκτέλεση φάουλ το πρώτο γκολ στον Μουκουντί, ενώ πέτυχε και το τέταρτο γκολ της ΑΕΚ, με σουτ που άφησε… άγαλμα τον Λοντίγκιν.

Συνολικά φέτος μετρά 6 γκολ και 7 ασίστ σε 35 παιχνίδια με τα κιτρινόμαυρα σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που είναι η δεύτερη καλύτερη στην καριέρα του. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει η σεζόν!

Στο 2018-19, ο Μαρίν είχε 10 γκολ και 9 ασίστ με τη φανέλα της Σταντάρ Λιέγης, αναγκάζοντας τον Άγιαξ να δαπανήσει 12,5 εκατ. ευρώ για την απόκτησή του. Στην Ολλανδία δεν κατάφερε να παίξει και ακολούθησαν τέσσερα χρόνια στην Ιταλία, σε Κάλιαρι και Έμπολι, πριν μετακομίσει το καλοκαίρι στην Αθήνα.

Υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς, ο 29χρονος Ρουμάνος χαφ έχει παίξει σε όλες τις θέσεις του κέντρου, κι έχει δουλέψει πολύ τις εκτελέσεις του στις στημένες φάσεις, δημιουργώντας επικίνδυνες καταστάσεις στις αντίπαλες άμυνες.

sdna.gr