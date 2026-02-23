Κονσέρτο για πολυβόλα η ΑΕΚ – Έφτασε τους 20 σκόρερ

Η ΑΕΚ σκοράρει στα περισσότερα παιχνίδια της, κι αν στο ξεκίνημα της σεζόν, δυσκολευόταν και έπαιρνε οριακές νίκες με 1-0, όταν βρίσκει ρυθμό σκοράρει κατά ριπάς. Και γκολ δεν παίρνει μόνο από τους επιθετικούς της, αλλά από όλες τις γραμμές. Στη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί του Λεβαδειακού με 4-0, πέτυχαν γκολ τέσσερις διαφορετικοί παίκτες. Το σκορ άνοιξε ο Μουκουντί με το πρώτο του τέρμα φέτος, και έγινε ο 20ός παίκτης της Ένωσης που βρίσκει δίχτυα φέτος.

Πρώτος στη λίστα των σκόρερ δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Σέρβος βρήκε τον ρυθμό του και μετράει 17 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στην Super League είναι ο κορυφαίος σκόρερ μαζί με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με 13 τέρματα.

Τη δεύτερη θέση των σκόρερ της Ένωσης μοιράζονται δυο ποδοσφαιριστές. Μαρίν και Κοϊτά έχουν σκοράρει από 6 γκολ και πέρα από τη δουλειά που κάνουν στη μεσαία γραμμή, βρίσκουν αρκετά συχνά δίχτυα. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ντέρεκ Κουτέσα με 5 γκολ.

Ακολουθούν Ορμπελίν Πινέδα, Ρόμπερτ Λιούμπισιτς και Φραντζί Πιερό με τέσσερα γκολ. Οι Πέτρος Μάνταλος, Δημήτρης Καλοσκάμης και Μπαρνάμπας Βάργκα έχουν σκοράρει τρεις φορές, ενώ οι Φιλίπε Ρέλβας, Νίκλας Ελίασον, Ζοάο Μάριο, Ρομπέρτο Περέιρα και Ζίνι δυο φορές.

Από ένα γκολ έχουν Ντομαγκόι Βίντα, Άρολντ Μουκουντί, Μάρκο Γκρούγιτς, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

sdna.gr