Ο θάνατος αρχηγού καρτέλ στο Μεξικό πυροδοτεί κύμα βίας και αναβάλλει ποδοσφαιρικούς αγώνες!

Τέσσερις ποδοσφαιρικοί αγώνες αναβλήθηκαν στο Μεξικό την Κυριακή (22/02) μετά την δολοφονία του αρχηγού ενός από τα πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών από τα χέρια του μεξικανικού στρατού, κάτι το οποίο πυροδότησε ένα τεράστιο κύμα βίας στην περιοχή κοντά στην πόλη Γουαδαλαχάρα, που πρόκειται να φιλοξενήσει αγώνες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, ο θάνατος αυτός επηρέασε δύο αγώνες της πρώτης κατηγορίας, το Κερετάρο - Χουάρες για το ανδρικό πρωτάθλημα και το Τσίβας - Αμέρικα για το γυναικείο, αλλά και δύο ακόμη αγώνες της δεύτερης κατηγορίας ανδρών.

JUST IN: 🇲🇽 Leader of Mexico's CJNG cartel 'El Mencho' has been killed by the Mexican army. pic.twitter.com/55F01s52nw — BRICS News (@BRICSinfo) February 22, 2026

Σύμφωνα με τον Τύπο της χώρας, ο Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός και ως «Ελ Μέντσο», ηγέτης του καρτέλ Jalisco Nueva Generación (CJNG), τραυματίστηκε θανάσιμα στη πόλη Ταπάλπα της επαρχίας Χαλίσκο, περίπου 250 χιλιόμετρα έξω από τη Γουαδαλαχάρα και κατέληξε νεκρός κατά τη διάρκεια της αερομεταφοράς του στην Πόλη του Μεξικού.

Η δολοφονία του εμπόρου ναρκωτικών προκάλεσε αμέσως αντιδράσεις, καθώς, ως μορφή αντιποίνων, ορισμένα μέλη του καρτέλ (που θεωρείται το πιο ισχυρό στο Μεξικό με περίπου 19.000 μέλη που δρουν σε 21 από τις 32 πολιτείες της χώρας) έβαλαν φωτιά σε οχήματα και απέκλεισαν δρόμους σε σχεδόν δώδεκα μεξικανικές πολιτείες.

Θυμίζουμε πως η Γουαδαλαχάρα, πρωτεύουσα του Χαλίσκο, θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες της φάσης των ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου τον ερχόμενο Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένων δύο της Νότιας Κορέας, ενώ εκεί θα αγωνιστούν επίσης το Μεξικό, η οποία είναι η συνδιοργανώτρια, η Ισπανία, η Ουρουγουάη και η Κολομβία .

Παρά το χάος που προκλήθηκε από τον θάνατο του «Ελ Μέντσο», η Μεξικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν έχει ανακοινώσει ακόμη κάποια αλλαγή σχετικά με τον φιλικό αγώνα που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (26/02) εναντίον της Ισλανδίας στο Κερετάρο.

Tras el abatimiento de "El Mencho", cancelaron los siguientes eventos:



-Liga MX Femenil: Chivas vs. América. (Estadio Akron)

-Liga Expansión MX: CD. Tapatío vs. Tlaxcala. (Estadio Gregorio 'Tepa' Gómez)

-Vía RecreActiva en Guadalajara.

-Festival del Caballo en Tlajomulco.



Más… — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 22, 2026

gazzetta.gr