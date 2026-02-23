Τέλος από τον Άρη ο Χιμένεθ!

Ο Μανόλο Χιμένεθ αποτελεί παρελθόν εδώ και λίγη ώρα από τον πάγκο του Άρη, πληρώνοντας τα άσχημα αποτελέσματα της ομάδας, με πιο πρόσφατη την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στην Κηφισιά.

Με διαρροή της, η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ενημέρωσε για την απομάκρυνση του Ισπανού, ενώ αύριο (23/2), με την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη στην Ελλάδα, θα γίνει η άμεση αναζήτηση του αντικαταστάτη του, σε συνεννόηση με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Ρουμπέν Ρέγιες.

Εξέλιξη για την οποία είχατε ενημερωθεί εδώ και μέρες από το SDNA, καθώς ένα ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα θα έκανε τη θέση του Ανδαλουσιάνου τεχνικού... ακόμη πιο δύσκολη και θα έφερνε τις καταστάσεις στο απροχώρητο.

Όπως και εν τέλει συνέβη, με τον Άρη να αγνοεί εδώ και μήνες την έννοια «νίκη» στην έδρα του και να σημειώνει το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο, τόσο βαθμολογικά, όσο και αγωνιστικά.

sdna.gr