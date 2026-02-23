Σενάριο «βόμβα» για συμφωνία Σιμεόνε-Ίντερ

«Φωτιά» στην Ατλέτικο Μαδρίτης βάζει δημοσίευμα. Σύμφωνα με το «El Chiringuito de Jugones», το μέλλον του Ντιέγκο Σιμεόνε θα μπορούσε να βρίσκεται μακριά από την ισπανική πρωτεύουσα, μετά την ολοκλήρωση της σεζόν.

Μετά από δεκαπέντε χρόνια στον πάγκο των «ροχιμπλάνκος», ο Αργεντινός προπονητής φέρεται να είναι έτοιμος να τερματίσει μια ιστορική εποχή και να ξεκινήσει μια νέα στη Serie A.

Όπως αναφέρεται, ο Σιμεόνε φέρεται να έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με την Ίντερ, ένα σενάριο έκπληξη, εξαιτίας της θέσης των «νερατζούρι» στο πρωτάθλημα (+10 από τη δεύτερη Μίλαν). O Ντιέγκο Σιμεόνε έχει ισχυρούς δεσμούς με την Ίντερ, στην οποία είχε αγωνιστεί από το 1997 έως το 1999.

sdna.gr