Αυτός αντικαθιστά τον Χιμένεθ στον Άρη

Η ισοπαλία του Άρη με την Κηφισιά, αποτέλεσε το «κύκνειο άσμα» του Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με τους «κίτρινους» να βρίσκονται από το βράδυ της Κυριακής σε αναζήτηση προπονητή!

Όπως όλα δείχνουν, οι άνθρωποι της ομάδας, έχουν καταλήξει στον αντικαταστάτη του Ισπανού, ο οποίος θα είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου! Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός, είναι ο «εκλεκτός» και θα καθίσει στον πάγκο της ομάδας ως το τέλος της σεζόν, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να καταλήγουν σε αυτόν, εξαιτίας της «γνώσης» που έχει στην ελληνική πραγματικότητα και στο γεγονός ότι δεν θα χρειαστεί χρόνο προσαρμογής.

Θυμίζουμε ότι ο Μιχάλης Γρηγορίου απέχει από τους πάγκους τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, καθώς τελευταία του ομάδα ήταν, την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Πανσερραϊκός στον οποίο και παρέμεινε για τέσσερα, μόλις ματς.

Μεταξύ άλλων, έχει περάσει από Άγ. Δημήτριο, Φωστήρα, Αιολικό, Κόρινθο, Εθνικό, Δόξα Δράμας, Κέρκυρα, Ατρόμητο, Πανιώνιο, ΑΕΛ, Λαμία και ΠΑΣ Γιάννινα.

sport-fm.gr