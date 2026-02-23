Το πρόγραμμα ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της regular season

Δείτε το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Η ΑΕΚ χρειαζόταν πάση θυσία τη νίκη σε ένα δύσκολο θεωρητικά ματς απέναντι στον 4ο της βαθμολογίας Λεβαδειακό και την βρήκε το βράδυ της Κυριακής με εμφατικό τρόπο, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να ισοπεδώνει με 4-0 τους Βοιωτούς και να στρογγυλοκάθεται στην κορυφή, αφήνοντας δύο πόντους πίσω τον Ολυμπιακό με τέσσερα ματς να απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου και την έναρξη των playoffs.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (1-1) και έχασε έδαφος στη μάχη του τίτλου της Stoiximan Super League, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς, ενώ αντίθετα, το βράδυ του Σαββάτου (21/02), ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού και διατηρήθηκε στην 2η θέση.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών μονομάχων του τίτλου μέχρι και το φινάλε της κανονικής διάρκεια

ΑΕΚ – 52 βαθμοί

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Ολυμπιακός – 50 βαθμοί

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Oλυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

ΠΑΟΚ – 47 βαθμοί

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Stoiximan

sport24.gr