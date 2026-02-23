ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της regular season

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πρόγραμμα ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ μέχρι το φινάλε της regular season

Η ΑΕΚ θριάμβευσε με 4-0 του Λεβαδειακού στην άδεια -λόγω τιμωρίας – Allwyn Arena και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας με +2 έναντι του Ολυμπιακού και +5 απέναντι στον ΠΑΟΚ (έχει ματς λιγότερο).

Δείτε το πρόγραμμα των τριών διεκδικητών του τίτλου μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας.

Η ΑΕΚ χρειαζόταν πάση θυσία τη νίκη σε ένα δύσκολο θεωρητικά ματς απέναντι στον 4ο της βαθμολογίας Λεβαδειακό και την βρήκε το βράδυ της Κυριακής με εμφατικό τρόπο, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να ισοπεδώνει με 4-0 τους Βοιωτούς και να στρογγυλοκάθεται στην κορυφή, αφήνοντας δύο πόντους πίσω τον Ολυμπιακό με τέσσερα ματς να απομένουν μέχρι το τέλος της κανονικής περιόδου και την έναρξη των playoffs.

Λίγη ώρα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (1-1) και έχασε έδαφος στη μάχη του τίτλου της Stoiximan Super League, αφήνοντας δύο πολύτιμους βαθμούς, ενώ αντίθετα, το βράδυ του Σαββάτου (21/02), ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού και διατηρήθηκε στην 2η θέση.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τριών μονομάχων του τίτλου μέχρι και το φινάλε της κανονικής διάρκεια

ΑΕΚ – 52 βαθμοί

01/03 Βόλος – ΑΕΚ

07/03 ΑΕΚ – ΑΕΛ Novibet

15/03 Ατρόμητος – ΑΕΚ

22/03 ΑΕΚ – Κηφισιά

Ολυμπιακός – 50 βαθμοί

01/03 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός

08/03 Oλυμπιακός – ΠΑΟΚ

14/03 ΟΦΗ – Ολυμπιακός

22/03 Ολυμπιακός ΑΕΛ Novibet

ΠΑΟΚ – 47 βαθμοί

01/03 ΠΑΟΚ – Αστέρας AKTOR

04/03 Κηφισιά – ΠΑΟΚ (εξ αναβολής)

08/03 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

15/03 ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

22/03 Βόλος – ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Stoiximan

sport24.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πληγές, τύχη και μία μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» κι άλλο αντίπαλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσωρινή τιμωρία και δεν παίζει στη ρεβάνς ο Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Από τον Ξέρξη και τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, στη φλόγα της Αμμοχώστου και φινάλε με ουγγρικά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Το αδιανόητο ρεκόρ του Τιάγκο Ντους: 16 κίτρινες και 5 κόκκινες φέτος!

Ελλάδα

|

Category image

Παντελίδης: «Υπήρχε ένα μαύρο σύννεφο πάνω από την ΑΕΛ – Παλεύουμε με αισιοδοξία»

Ελλάδα

|

Category image

Πάνοπλος στο Λεβερκούζεν για την υπέρβαση ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Οριστικό με Γρηγορίου στον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Αποθεώνουν τον Μαρίν στη Ρουμανία: «Έχει πάρει φωτιά στην Ελλάδα»

Ελλάδα

|

Category image

Οι λεπτομέρειες στα «αιώνια»…

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακούφιση στη Λίβερπουλ με Βιρτς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ολαγινκά, αλλά και σουπερ Τομάς!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Και τώρα... Ουζόχο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Λεμεσός: Η Κομισιόν ενέκρινε τα €44,5 εκατ. για το νέο στάδιο

Category image

Πότε σκόραρε για τελευταία φορά πριν την Ομόνοια ο Ολαγινκά;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη