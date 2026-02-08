ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης

Οι ποδοσφαιριστές της Δόξας πανηγύρισαν εκτός έδρας νίκη.

Στο φινάλε της 4ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας  η Αγία Νάπα νίκησε σήμερα τον ΑΣΙΛ Λύσης με 3-2 και ανέβηκε στην τρίτη θέση με 33 βαθμούς.

Εξάλλου σε παιχνίδι που αφορούσε τον δεύτερο όμιλο, ΑΕΖ Ζακακίου και Ηρακλής Γερολάκκου έμειναν στο ισόπαλο 0-0.

Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:

Α' όμιλος

Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 29Μ 2-1

ΠΑΕΕΚ - Δόξα Κατωκοπιάς 1-2

ΜΕΑΠ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 1-3

Β' όμιλος

ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Χαλκάνορας 0-1

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Εθνικός Λατσιών 1-1

Διγενής Μόρφου – Σπάρτακος Κιτίου 1-5

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ VIDEO ΤΕΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Φάληρο ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καλπασμός των πρωτοπόρων και το... τρίτο «άλογο» της κούρσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε όλα, άλλη προηγήθηκε κι άλλη νίκησε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H μεγάλη «κόντρα» Μαέ και Σεμέδο με κερδισμένη την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναπροσαρμόσουμε τους στόχους μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μπάλα στο σπίτι του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το επιβλητικό πέρασμα της Ομόνοιας από το «Στ. Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε από την Πάφο με τεσσάρα και «όργια» Σεμέδο η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή μύθος για τη Σίτι στο «Άνφιλντ» από το 84' και μετά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Aυτό που κάνουν είναι ασυνήθιστο - Με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια, είναι έξι βαθμών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτη εκτέλεση από τον Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη