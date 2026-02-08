Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης
Οι ποδοσφαιριστές της Δόξας πανηγύρισαν εκτός έδρας νίκη.
Στο φινάλε της 4ης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας η Αγία Νάπα νίκησε σήμερα τον ΑΣΙΛ Λύσης με 3-2 και ανέβηκε στην τρίτη θέση με 33 βαθμούς.
Εξάλλου σε παιχνίδι που αφορούσε τον δεύτερο όμιλο, ΑΕΖ Ζακακίου και Ηρακλής Γερολάκκου έμειναν στο ισόπαλο 0-0.
Τα αποτελέσματα του Σαββάτου:
Α' όμιλος
Νέα Σαλαμίνα - Ομόνοια 29Μ 2-1
ΠΑΕΕΚ - Δόξα Κατωκοπιάς 1-2
ΜΕΑΠ - Καρμιώτισσα Πολεμιδιών 1-3
Β' όμιλος
ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – Χαλκάνορας 0-1
ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος – Εθνικός Λατσιών 1-1
Διγενής Μόρφου – Σπάρτακος Κιτίου 1-5
