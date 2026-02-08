ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' κατηγορία: Δυο γκολ στο φινάλε κι ανέβηκε 3η η Αγία Νάπα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Β' κατηγορία: Δυο γκολ στο φινάλε κι ανέβηκε 3η η Αγία Νάπα

Με τεράστια ανατροπή στο φινάλε η Αγία Νάπα επικράτησε με 3-2 του ΑΣΙΛ, για την 4η αγωνιστική της β΄ φάσης και μπήκε στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Η νίκη για τους φιλοξενούμενους έφθασε με δυο γκολ πριν από το τελικό σφύριγμα. Πρώτα στο 88’ ο Τσιάρας ισοφάρισε σε 2-2, ενώ στο 90+6’ ο Γιανναρά πέτυχε το νικητήριο τέρμα.

Στο 29’ ο Γκόμες είχε ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε στο 34’ ο Αλαμπρίτης και στο 39’ ο Βασιλείου είχε βάλει ξανά – προσωρινά όπως αποδείχθηκε – μπροστά τον ΑΣΙΛ με 2-1.

Έτσι, η Αγία Νάπα έφθασε τους 33 βαθμούς και είναι στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα ξεπερνώντας Καρμιώτισσα, Δόξα και Ομόνοια 29Μ.

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 53, ΠΑΕΕΚ 35, Αγία Νάπα 33, Καρμιώτισσα 32, Δόξα 31, Ομόνοια 29Μ 31, ΑΣΙΛ 26, ΜΕΑΠ 21.

--

Σε σημερινό αγώνα για τον β’ όμιλο ΑΕΖ και Ηρακλής Γερολάκκου έμειναν στο 0-0.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Σπάρτακος 26, Διγενής Μόρφου 25, Χαλκάνορας 24, ΑΠΕΑ Ακρ. 22, Ηρακλής Γερ. 19, Εθνικός Λατσιών 16, ΑΕΖ 14, Αχ./Ονήσιλος 6.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Άλωσε το Φάληρο ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από την 4η αγωνιστική της β' φάσης

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Ο καλπασμός των πρωτοπόρων και το... τρίτο «άλογο» της κούρσας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σε όλα, άλλη προηγήθηκε κι άλλη νίκησε!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

H μεγάλη «κόντρα» Μαέ και Σεμέδο με κερδισμένη την Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναπροσαρμόσουμε τους στόχους μας»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μπεργκ: «Ίσως η καλύτερη μας εμφάνιση φέτος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η μπάλα στο σπίτι του Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το επιβλητικό πέρασμα της Ομόνοιας από το «Στ. Κυριακίδης»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δεν ανέδειξε νικητή το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

|

Category image

Πέρασε από την Πάφο με τεσσάρα και «όργια» Σεμέδο η Ομόνοια!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανατροπή μύθος για τη Σίτι στο «Άνφιλντ» από το 84' και μετά!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Aυτό που κάνουν είναι ασυνήθιστο - Με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου…»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Σημαντικά τα επόμενα παιχνίδια, είναι έξι βαθμών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ασύλληπτη εκτέλεση από τον Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη