Β' κατηγορία: Δυο γκολ στο φινάλε κι ανέβηκε 3η η Αγία Νάπα

Με τεράστια ανατροπή στο φινάλε η Αγία Νάπα επικράτησε με 3-2 του ΑΣΙΛ, για την 4η αγωνιστική της β΄ φάσης και μπήκε στην πρώτη τριάδα του βαθμολογικού πίνακα.

Η νίκη για τους φιλοξενούμενους έφθασε με δυο γκολ πριν από το τελικό σφύριγμα. Πρώτα στο 88’ ο Τσιάρας ισοφάρισε σε 2-2, ενώ στο 90+6’ ο Γιανναρά πέτυχε το νικητήριο τέρμα.

Στο 29’ ο Γκόμες είχε ανοίξει το σκορ για τους γηπεδούχους, ισοφάρισε στο 34’ ο Αλαμπρίτης και στο 39’ ο Βασιλείου είχε βάλει ξανά – προσωρινά όπως αποδείχθηκε – μπροστά τον ΑΣΙΛ με 2-1.

Έτσι, η Αγία Νάπα έφθασε τους 33 βαθμούς και είναι στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα ξεπερνώντας Καρμιώτισσα, Δόξα και Ομόνοια 29Μ.

Η βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 53, ΠΑΕΕΚ 35, Αγία Νάπα 33, Καρμιώτισσα 32, Δόξα 31, Ομόνοια 29Μ 31, ΑΣΙΛ 26, ΜΕΑΠ 21.

Σε σημερινό αγώνα για τον β’ όμιλο ΑΕΖ και Ηρακλής Γερολάκκου έμειναν στο 0-0.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Σπάρτακος 26, Διγενής Μόρφου 25, Χαλκάνορας 24, ΑΠΕΑ Ακρ. 22, Ηρακλής Γερ. 19, Εθνικός Λατσιών 16, ΑΕΖ 14, Αχ./Ονήσιλος 6.