LIVΕ: Εθνικός - Πάφος FC 1-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο Δασάκι.

Ο Εθνικός Άχνας υποδέχεται (16:00) την Πάφος FC, σε έναν αγώνα με ξεκάθαρο φαβορί. Ωστόσο αυτό θα φανεί στο χορτάρι, με τους πρωταθλητές να έχουν μείνει στο -8 από την κορυφή (4η θέση με 37 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο) και να αναζητούν με μανία επιστροφή στις νίκες μετά από δύο σερί ήττες.

Από την άλλη οι γηπεδούχοι, με 11 σερί ήττες, έμειναν καθηλωμένοι στους 14 βαθμούς και την προτελευταία θέση και είναι με την πλάτη στον τοίχο.

H εξέλιξη της αναμέτρησης:

Ξεκίνησε ο αγώνας.

63'' Μεγάλη φάση για τον Εθνικό με τον Γιούση μόνο απέναντι από τον Γκόρτερ, με τον τελευταίο να τον νικάει στο τετ α τετ.

50' Γύρισμα του Ζάζα, μπλοκάρει ο Φλόρες.

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

45' Επικίνδυνο γυριστό από τον Γκονζάλες, η μπάλα έξω.

30' Επίκίνδυνη σέντρα από τον Μπρούνο, πέρασε όμως ανεκμετάλλευτη.

19' Κεφαλιά από τον Γιούση η μπάλα άουτ.

6' ΓΚΟΛ, 1-0 για τον Εθνικό! Μετά από σέντρα στην περιοχή ο Γιούσης με κεφαλιά δίνει το προβάδισμα στον Εθνικό.

ΕΘΝΙΚΟΣ: Φλόρες, Τσέχας, Γκονζάλες, Φελίπε, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Γιάλλουρος (70' Σιβέριο)), Γιούσης, Νενέκο

ΠΑΦΟΣ FC: Γκόρτερ, Λουίζ, Λουκάσεν, Πηλέας, Μπρούνο, Πέπε, Ντράγκομιρ, Κίνα, Zάζα (65' Ντιμάτα)', Σέμα (76' Όντεφλακ), Άντερσον.

ΣΚΟΡΕΡ: 6' Γιούσης

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κοντεμενιώτης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Στυλιανού Μάριος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

