ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπόθεση Αντετοκούνμπο: Η στάση των Καβαλίερς και ο παίκτης «κλειδί» για ένα πιθανό deal

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπόθεση Αντετοκούνμπο: Η στάση των Καβαλίερς και ο παίκτης «κλειδί» για ένα πιθανό deal

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έχουν συνδεθεί με την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο ο οργανισμός θέλει να προχωρήσει σε μεγάλες κινήσεις το καλοκαίρι και όχι πριν το deadline.

Όλοι στο ΝΒΑ έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας αστέρας είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς και οι ομάδες προσπαθούν να βρουν το κατάλληλο πακέτο για να τον κάνουν δικό τους.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έχουν συνδεθεί και αυτοί με τον «Greek Freak», ωστόσο φαίνεται δύσκολο να τον αποκτήσουν τώρα. Σύμφωνα με τον Κρις Φέντορ και τον Μπράιαν Ουίντχορστ οι «Καβς» δεν θέλουν να προχωρήσουν σε μια μεγάλη κίνηση πριν το trade deadline και προτιμούν να ρίξουν... βόμβες στην off-season, όταν μπορεί να αλλάξει όλο το ρόστερ.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται πως ένα πιθανό deal για τον Αντετοκούνμπο θα «χτιζόταν» γύρω από τον Έβαν Μόμπλεϊ, καθώς είναι ο τύπος του παίκτη που θα τραβούσε την προσοχή των «Ελαφιών».

Πηγή: sdna.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επισημοποιήθηκε το διπλό «κτύπημα» στα αριστερά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

ΑΕΚ

|

Category image

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: Έτσι ήρθε η γαλαζοκίτρινη απόδραση από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη