Υπόθεση Αντετοκούνμπο: Η στάση των Καβαλίερς και ο παίκτης «κλειδί» για ένα πιθανό deal

Όλοι στο ΝΒΑ έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας αστέρας είναι αρκετά πιθανό να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς και οι ομάδες προσπαθούν να βρουν το κατάλληλο πακέτο για να τον κάνουν δικό τους.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έχουν συνδεθεί και αυτοί με τον «Greek Freak», ωστόσο φαίνεται δύσκολο να τον αποκτήσουν τώρα. Σύμφωνα με τον Κρις Φέντορ και τον Μπράιαν Ουίντχορστ οι «Καβς» δεν θέλουν να προχωρήσουν σε μια μεγάλη κίνηση πριν το trade deadline και προτιμούν να ρίξουν... βόμβες στην off-season, όταν μπορεί να αλλάξει όλο το ρόστερ.

Την ίδια ώρα, υπογραμμίζεται πως ένα πιθανό deal για τον Αντετοκούνμπο θα «χτιζόταν» γύρω από τον Έβαν Μόμπλεϊ, καθώς είναι ο τύπος του παίκτη που θα τραβούσε την προσοχή των «Ελαφιών».

Πηγή: sdna.gr