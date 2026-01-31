Οι ενδεκάδες στο «ΑΕΚ Αρένα»
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων στο «ΑΕΚ Αρένα».
Η ΑΕΚ φιλοξενεί την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο «ΑΕΚ Αρένα», (17:00), για την 20ή αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, με τους Ιμανόλ Ιδιάκεθ και Μπόγιαν Μαρκόφσκι να παρατάσσουν τις ακόλουθες ενδεκάδες:
ΑΕΚ: Παρασκευά, Μιλίτσεβιτς, Ρομπέρζ, Εκπολό, Σαμπορίτ, Λέδες, Πονς, Αμίν, Ιβάνοβιτς, Καπρέρα, Μπάγιτς
E.Ν.Π.: Παναγιώτου, Ιωάννου, Σιμονόφσκι, Κοσμάς, Κατσιαρής, Σ. Σολωμού, Ίμερι, Σέσκο, Κύζας, Δ. Σολωμού, Έλα.