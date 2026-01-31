Παναθηναϊκός: Ξανά στην αγορά για χαφ, περιμένει μέχρι αύριο τον Καμαρά

Νέα δεδομένα στον μεταγραφικό σχεδιασμό του Τριφυλλιού δημιουργήθηκαν τις τελευταίες ώρες, με τον 22χρονο Γάλλο μέσο στο επίκεντρο.

Ενώ ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τη Σαρλερουά και η πλευρά του παίκτη αποδέχθηκε την οικονομική προσφορά, ο Ετιέν Καμαρά φαίνεται διστακτικός τις τελευταίες ώρες για την τελική απόφαση. Σημειώνεται πως η βελγική ομάδα αγωνίζεται σήμερα στο πρωτάθλημα και ο νεαρός μέσος βρίσκεται κανονικά στην αποστολή της.

Η υπόθεση δεν έχει κλείσει ακόμα βέβαια, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες ο Παναθηναϊκός έχει βγει ήδη στην αγορά, εξετάζοντας κι άλλους παίκτες για τη θέση 6-8.

Εξ αρχής ο αμυντικός χαφ αποτελούσε προτεραιότητα για το Τριφύλλι και παρότι η υπόθεση του Γάλλου άσου βρισκόταν ένα βήμα πριν το οριστικό deal, πλέον είναι αναγκασμένος ο σύλλογος να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις που καλύπτουν τα "θέλω" του Ράφα Μπενίτεθ και θα βοηθήσουν άμεσα.

Οι άνθρωποι του Τριφυλλιού θα περιμένουν μέχρι αύριο τον Καμαρά, αν ωστόσο η εξέλιξη είναι οριστικά αρνητική, αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα στο plan b.

Πηγή: sport-fm.gr