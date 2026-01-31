Οι εκλεκτοί των Θελάδες και Φερέιρα στο Δασάκι
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι ενδεκάδες των ομάδων στον αγώνα στο «Δασάκι».
Ο Εθνικός φιλοξενεί στο Δασάκι (16:00) την Πάφος FC για την 20ή αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. με τους Ρούι Φερέιρα και Άλμπερτ Θελάδες να παρατάσσουν τις ακόλουθες ενδεκάδες:
Εθνικός: Φλόρες, Τσέχας, Γκονζάλες, Φελίπε, Κονφέ, Παπαγεωργίου, Αντερέγκεν, Οφόρι, Γιάλλουρος, Γιούσης, Νενέκο
Πάφος FC: Γκόρτερ, Λουίζ, Λουκάσεν, Πηλέας, Μπρούνο, Πέπε, Ντράγκομιρ, Κίνα, Zάzζα, Σέμα, Άντερσον.