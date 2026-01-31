ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το διάστημα που η Ανόρθωση είναι ευάλωτη και το πληρώνει ακριβά

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Το διάστημα που η Ανόρθωση είναι ευάλωτη και το πληρώνει ακριβά

Πολύ κακό στατιστικό νούμερο και χρήζει μεγάλης βελτίωσης.

Κάποιες φορές μέσω των στατιστικών στοιχείων, διακρίνονται οι αδυναμίες των ομάδων. Και στην Ανόρθωση είναι αρκετές κατά τη φετινή σεζόν. Είναι  άλλωστε ο λόγος που είναι στην… πρίζα και περιπλέχτηκε σε σενάρια υποβιβασμού. Ένα διάστημα που η «Κυρία» είναι πάρα πολύ ευάλωτη είναι το τελικό στάδιο του πρώτου μέρους.

Από το 31ο ως το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους, δέχτηκε εφτά γκολ και πέτυχε μόλις ένα και πάει στην ανάπαυλα με απογοήτευση και… νεύρα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπαίνει και στην επανάληψη άσχημα αφού δέχθηκε από το 46ο μέχρι το 60ο, τέσσερα γκολ ενώ μόλις μία φορά βρήκε δίχτυα.

Πλέον, έχοντας περισσότερη ηρεμία μετά τη σημαντική επιτυχία επί της ΑΕΛ, καλείται να βελτιώσει τη θέση της και κατ΄ επέκταση και τα νούμερά της. Αύριο παίζει με τον Ακρίτα (17:00) και με διπλό θα ηρεμήσει ακόμη πιο πολύ.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν υπολογίζει στον τραυματία Αρτυματά ενώ διαθέσιμος είναι ο Ντα Κρουζ. Ο Ράφα Λόπες που ανακοινώθηκε χθες, επιστρέφοντας ένα χρόνο μετά, θα μπορεί να βοηθήσει από τον μεθεπόμενο αγώνα.

Κατηγορίες

ΑΝΟΡΘΩΣΗΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εκιτικέ και Βιρτς «υπέγραψαν» την «παράσταση» της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επίσημα «Ταξίαρχος» ο Κάστανος για ένα εξάμηνο

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Στο οπλοστάσιο του Απόλλωνα ο Εσκρίτσε

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Στα μαυροπράσινα οι Κοβαλένκο και Γουίλερ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επισημοποιήθηκε το διπλό «κτύπημα» στα αριστερά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοινώθηκε και ο 4ος στην ΑΕΚ - Στα κιτρινοπράσινα ο Καρδέρο

ΑΕΚ

|

Category image

Ο τραυματισμός Τεχράνυ έφερε... ανακατατάξεις στο Ακρίτας - Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η ΑΕΚ που βάζει πίεση, ο ΑΠΟΕΛ που χαμογέλασε ξανά και ο κατήφορος της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκες με... σβηστές τις μηχανές για Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνό

Κύπρος

|

Category image

Γ. Κωστής: «Σήμερα φάνηκε η κούραση πνευματικά και σωματικά»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μεταγραφικό γκάζι στο φινάλε για την Πάφος FC, έκλεισε και Σίλβα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

BINTEO: Έτσι ήρθε η γαλαζοκίτρινη απόδραση από το ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Μπορεί να είναι θέμα και μαύρης γάτα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βρήκε έμπειρο αριστερό μπακ η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη