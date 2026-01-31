Το διάστημα που η Ανόρθωση είναι ευάλωτη και το πληρώνει ακριβά

Κάποιες φορές μέσω των στατιστικών στοιχείων, διακρίνονται οι αδυναμίες των ομάδων. Και στην Ανόρθωση είναι αρκετές κατά τη φετινή σεζόν. Είναι άλλωστε ο λόγος που είναι στην… πρίζα και περιπλέχτηκε σε σενάρια υποβιβασμού. Ένα διάστημα που η «Κυρία» είναι πάρα πολύ ευάλωτη είναι το τελικό στάδιο του πρώτου μέρους.

Από το 31ο ως το σφύριγμα της λήξης του πρώτου μέρους, δέχτηκε εφτά γκολ και πέτυχε μόλις ένα και πάει στην ανάπαυλα με απογοήτευση και… νεύρα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μπαίνει και στην επανάληψη άσχημα αφού δέχθηκε από το 46ο μέχρι το 60ο, τέσσερα γκολ ενώ μόλις μία φορά βρήκε δίχτυα.

Πλέον, έχοντας περισσότερη ηρεμία μετά τη σημαντική επιτυχία επί της ΑΕΛ, καλείται να βελτιώσει τη θέση της και κατ΄ επέκταση και τα νούμερά της. Αύριο παίζει με τον Ακρίτα (17:00) και με διπλό θα ηρεμήσει ακόμη πιο πολύ.

Ο Τιμούρ Κετσπάγια δεν υπολογίζει στον τραυματία Αρτυματά ενώ διαθέσιμος είναι ο Ντα Κρουζ. Ο Ράφα Λόπες που ανακοινώθηκε χθες, επιστρέφοντας ένα χρόνο μετά, θα μπορεί να βοηθήσει από τον μεθεπόμενο αγώνα.