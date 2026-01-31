«Επίθεση» στη διαιτησία από τον Νταβίντ Λουίζ: «Ντροπή...»

Πολλά παράπονα για τον διατητή της αναμέτρησης Παναγιώτη Χατζηγεωργίου εξέφρασε ο Νταβίντ Λουίζ μετά το τέλος της αναμέτρησης στο Δασάκι μεταξύ του Εθνικού και της Πάφου. Τοποθετήσεις που θα συζητηθούν. Είπε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«Πρώτη φορά θα μιλήσω για έναν διαιτητή στην καριέρα μου. Ο κ. Παναγιώτης από την αρχή δεν σεβάστηκε την ομάδα μου. Είναι ντροπή για την Κύπρο που έχει βελτιωθεί σε τόσα πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο.

Δεν αξίζουμε τέτοια μεταχείριση εμείς οι παίκτες. Δεν είναι μόνο σε αυτό το παιχνίδι αλλά και σε άλλα. Πρέπει να σέβεσαι. Όταν είσαι υπερόπτης και δεν σέβεσαι δεν είναι σωστό.

Τα λάθη είναι αποδεκτά αλλά ο τρόπος που μας συμπεριφέρθηκε δεν είναι σωστός. Κάνω κάλεσμα στην Ομοσπονδία να μην ορίσει ξανά αυτόν τον διαιτητήσε σε αγώνα της Πάφου. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ένιωσα τόσο άσχημα σε ένα ματς».