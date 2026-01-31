ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εντυπωσιακή η εθνική Πόλο Γυναικών, χαστούκισε την Ιταλία και πέρασε στα ημιτελικά

Οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη κυριάρχησαν και ήρθε η σπουδαία επικράτηση.

Με "άριστα" πέρασε η εθνική υδατοσφαίρισης γυναικών το πρώτο σοβαρό τεστ της στο Φουντσάλ, όπου διεξάγεται το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Στην πρεμιέρα του στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, κυριάρχησε απέναντι στην Ιταλία, επικράτησε σχετικά εύκολα με 15-10 και παράλληλα εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά και -ουσιαστικά- την πρώτη θέση του Ε΄ ομίλου.

Η γαλανόλευκη θα παίξει αύριο Κυριακή (1/2, 20:45) με την Κροατία, έχοντας πλέον το μυαλό στον ημιτελικό της Τρίτης (3/2), όπου θα αντιμετωπίσει τον δεύτερο του ΣΤ΄ ομίλου.

Το πρώτο οκτάλεπτο μπορεί να χαρακτηριστεί απλά οργιαστικό για την ελληνική ομάδα, η οποία άγγιξε το τέλειο στην άμυνα, ενώ ταυτόχρονα βρήκε λύσεις στην επίθεση με σουτ από την περιφέρεια, τα οποία "έδιναν" οι Ιταλίδες, προκειμένου να θωρακίσουν την άμυνά τους στα 2μ. Το 6-1 της πρώτης περιόδου, με δύο "κεραυνούς" της Ελευθερίας Πλευρίτου και άλλα δύο τέρματα από την Ειρήνη Νίνου, είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό της εικόνας σε αυτό το διάστημα, στο οποίο η εθνική είχε τέσσερα μπλοκ και δέχθηκε μόλις ένα γκολ -κι αυτό με πέναλτι-, ενώ η Ιωάννα Σταματοπούλου χρειάστηκε να επέμβει μόλις μία φορά (κι αυτή σε εύκολο σουτ).

Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καθώς οι παίκτριες του Χάρη Παυλίδη δυσκολεύτηκαν με το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων τους (η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη μάλιστα δέχθηκε ένα χτύπημα στο πρόσωπο από τη Ρανάλι και χρειάστηκε να αποσυρθεί προσωρινά). Η Ιταλία μείωσε σε 6-3, αλλά ένα γκολ της Σιούτη, στα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου, διαμόρφωσε το σκορ ημιχρόνου σε 7-3.

Η "σετερόζα" πλησίασε σε 7-5 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου, αλλά ένα λάθος της τερματοφύλακα Σανταπάολα σε σουτ της Σιούτη και μία "οβίδα" της Τριχά έφεραν την εθνική ξανά στο +4 (9-5). Η Ιταλία μείωσε ξανά σε 9-7, όμως η Σταματοπούλου απέκρουσε πέναλτι της Μαρλέτα και η Ξενάκη έδωσε τις λύσεις στην επίθεση, ανεβάζοντας τη διαφορά στα πέντε γκολ (12-7) στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου.

Το προβάδισμα αυτό ήταν μη αναστρέψιμο, με την ελληνική ομάδα να διαχειρίζεται το υπόλοιπο του παιχνιδιού και να φτάνει χωρίς άγχος στη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Τριχά 1, Γρηγοροπούλου, Ξενάκη 3, Νίνου 2, Πάτρα 1, Σιούτη 2, Β. Πλευρίτου 4, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη

ΙΤΑΛΙΑ (Κάρλο Σίλιπο): Κοντορέλι, Ταμπάνι 2, Λεόνε, Γκαντ, Τσεργκόλ, Τζουστίνι 2, Μπιανκόνι 1, Μαρλέτα, Ρανάλι 1, Κοκιέρε 1, Μπετίνι 2, Σανταπάολα, Πάπι 1, Μετζάτο

 

Διαβαστε ακομη