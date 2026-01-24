Β' κατηγορία: Μπήκε στην πρώτη τριάδα η Αγία Νάπα

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το σκηνικό μετά την πρώτη δόση της 2ης αγωνιστικής της β' φάσης

Η Αγία Νάπα κερδίζοντας εκτός έδρας την ΜΕΑΠ, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Β' Φάσης του Πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας, μπήκε στην πρώτη τριάδα.

Η ομάδα της Αγίας Νάπας εκμεταλλεύτηκε την ήττα της Δόξας και παράλληλα την ισοπαλία ανάμεσα στην Ομόνοια 29Μ και την Καρμιώτισσα.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Πρώτος όμιλος

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - Ομόνοια 29Μ 1-1

ΑΣΙΛ - Δόξα Κατωκοπιάς 2-0

ΜΕΑΠ - Αγία Νάπα 0-2

Ο αγώνας Νέα Σαλαμίνα - ΠΑΕΕΚ θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Δεύτερος όμιλος

ΑΕΖ - Χαλκάνορας 2-4

ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος - Ηρακλής Γερολάκκου 1-1

Εθνικός Λατσιών - Σπάρτακος Κιτίου 0-3

Ο αγώνας Διγενής Ακρίτς Μόρφου - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου θα διεξαχθεί την Κυριακή.

 

H βαθμολογία του α΄ ομίλου: Νέα Σαλαμίνα 44, ΠΑΕΕΚ 32, Αγία Νάπα 30, Δόξα 28, Ομόνοια 29Μ 28, ΑΣΙΛ 26, Καρμιώτισσα 26, ΜΕΑΠ 21.

H βαθμολογία του β΄ ομίλου: Διγενής Μόρφου 23, Σπάρτακος 20, Χαλκάνορας 20, ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 18, Εθνικός Λατσιών 15, Ηρακλής Γερ. 15, ΑΕΖ 13, Αχ./Ονήσιλος 5.

