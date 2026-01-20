Τριπλή μεταγραφική ενίσχυση για το ΘΟΪ Λακατάμιας

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σε τρεις κινήσεις ενίσχυσης προχώρησε το ΘΟΪ Λακατάμιας, ενόψει της συνέχειας της προσπάθειας στο πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας.

Η ομάδα της Λακατάμιας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή στο ρόστερ του Βαλέριου Χρυσοχοΐδη, καθώς και τον ερχομό των Marcos Vinicio Correia και Δημήτρη Σπύρου, οι οποίοι ήδη έκαναν το ντεμπούτο τους στον πρώτο αγώνα της β’ φάσης του πρωταθλήματος Γ’ κατηγορίας.

Ο Marcos Vinicio Correia, που οσονούπω συμπληρώνει το 22ο έτος της ηλικίας του, με καταγωγή από Πορτογαλία και Βραζιλία, αγωνίζεται ως επιθετικός. Βρίσκεται στην Κύπρο από το περασμένο καλοκαίρι, καθώς στο πρώτο μισό της σεζόν είχε αγωνιστεί στην FC Λειβάδια 2022, πετυχαίνοντας τρία γκολ σε 13 συμμετοχές, ενώ είχε και ένα τέρμα στο κύπελλο.

Ο 24χρονος (03/07/2001) Βαλέριος Χρυσοχοΐδης επιστρέφει στο ΘΟΪ Λακατάμιας μετά από έξι μήνες. Πέρσι ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα, έχοντας σκοράρει 12 φορές, ενώ στη νέα του θητεία ήδη κατέγραψε τρεις συμμετοχές, βρίσκοντας ήδη δυο φορές δίχτυα. Στο προηγούμενο διάστημα της τρέχουσας περιόδου έπαιξε στη Β’ κατηγορία με τη φανέλα της ΑΕΖ.

Εμπειρίες από τη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του κυπριακού ποδοσφαίρου έχει και η τρίτη προσθήκη του Ιανουαρίου, Δημήτρης Σπύρου. Ο 21χρονος (29/10/2004), ο οποίος παίζει στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής, μέχρι πρότινος βρισκόταν στο ρόστερ του Ηρακλή Γερολάκκου.

Σημειώνεται ότι ο Σπύρου αποκόμισε πρόβλημα τραυματισμού στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ομάδας μας, στον αγώνα του περασμένου Σαββάτου (17/01) απέναντι στον Άτλα Αγλαντζιάς, καθώς υπέστη διάστρεμμα και θα μείνει εκτός δράσης για 2-3 εβδομάδες. Επί ευκαιρίας του ευχόμαστε καλή ανάρρωση, όπως και στον Μarcelo Galfraskoli που τραυματίστηκε στο ίδιο παιχνίδι, επίσης διάστρεμμα όπως πιο βαρύ και θα απουσιάζει για 1,5-2 μήνες.

