Ο Απόλλωνας... ισοφάρισε την Ομόνοια στην αποχώρηση του Καρσέδο

Ο Απόλλωνας ήταν ο τελευταίος αντίπαλος του Χουάν Κάρλος Καρσέδο στον 129ο και τελευταίο αγώνα του στον πάγκο της Πάφος FC, αφού μετά το τέλος του παιχνιδιού ανακοίνωσε και επίσημα ότι αποχωρεί.

Η αναμέτρηση με την ομάδα της Λεμεσού ήταν η 12η στα 2,5 χρόνια που ήταν στον πάγκο της παφιακής ομάδας, γεγονός που καθιστά το συγκρότημα της Λεμεσού ως μία από τις ομάδες που αντιμετώπισε τις περισσότερες φορές. Τόσα παιχνίδια είχε δώσει και απέναντι στην Ομόνοια.

Η χθεσινή ήταν η δεύτερη ήττα από τον Απόλλωνα κόντρα στον οποίο πανηγύρισε οκτώ νίκες και έφερε δύο ισοπαλίες. Με τους πράσινους της Λευκωσίας είχε απολογισμό τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και πέντε ήττες.

Διψήφιο αριθμό έδωσε και απέναντι σε ΑΠΟΕΛ (11--- 4 νίκες, 1 ισοπαλία, 6 ήττες), ΑΕΚ (11--- 3 νίκες, 2 ισοπαλίες, 6 ήττες) και Άρη (10--- 6 νίκες, 3 ισοπαλίες, 1 ήττα).