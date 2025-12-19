ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β’ Κατηγορία: Εθνικός Λατσιών – Νέα Σαλαμίνα ανοίγουν την αυλαία της 13ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Β’ Κατηγορία: Εθνικός Λατσιών – Νέα Σαλαμίνα ανοίγουν την αυλαία της 13ης αγωνιστικής

Τελευταία αγωνιστική για το 2025 στο Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας και η αυλαία ανοίγει σήμερα στην Περιστερώνα με την αναμέτρηση του Εθνικού Λατσιών με τη Νέα Σαλαμίνα.

Ο αγώνας στο Στάδιο Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης» θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Η αήττητη Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται στην κορυφή με 32 βαθμούς, ενώ ο Εθνικός βρίσκεται στην δωδέκατη θέση με 12 βαθμούς.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει (14:30):

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Σπάρτακος Κιτίου - Δόξα Κατωκοπιάς

ΑΕΖ - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

ΠΑΕΕΚ - Ηρακλής Γερολάκκου

ΑΣΙΛ Λύσης - ΜΕΑΠ

Χαλκάνορας - Αγία Νάπα

Ομόνοια 29Μ - Διγενής Μόρφου (ώρα έναρξης 17:00)

Το Πρωτάθλημα θα επαναρχίσει στις 3 Ιανουαρίου 2026 με τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης.

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γκουαρδιόλα για το μέλλον του στη Μάντσεστερ Σίτι: «Αργά ή γρήγορα, στα 75 ή 76 μου, θα φύγω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η Πάφος FC αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Χωρίς Ποντένσε η αποστολή του Ολυμπιακού με Κηφισιά

Ελλάδα

|

Category image

Αλλαγή διαιτητή VAR σε ΑΕΛ-ΑΕΚ και σε Πάφος FC-ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φίλος της ΑΕΚ ένιωσε αδιαθεσία αλλά ζήτησε από τον διασώστη να περιμένει πρώτα να σκοράρει ο Γιόβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Η Ελλάδα θα διεκδικήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του 2032

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Στο στόχαστρο φιλοζωικής οργάνωσης ο Πολ Πογκμπά για την επένδυσή του σε αγώνες καμήλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιταλικό δημοσίευμα: «Δίνει 10 εκατ. ευρώ για Μανδά ο Παναθηναϊκός»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα στον Ολυμπιακό με Ζέλσον λόγω ίωσης

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μαρέσκα διαψεύδει τα περί αντικατάστασης Γκουαρδιόλα στη Σίτι: «Θα είμαι στην Τσέλσι και του χρόνου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα για Μέσι: «Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στο Καμπ Νόου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πλήγμα στην Παρί με Σαφόνοφ, υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τους έκανε 35

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην αντεπίθεση η ΑΕΛ: «Πειθαρχικός Εισαγγελέας και ο Αθλητικός Δικαστής, έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα τους θεσμούς»

ΑΕΛ

|

Category image

Conference League: Όλες οι διασταυρώσεις και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη