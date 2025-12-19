Β’ Κατηγορία: Εθνικός Λατσιών – Νέα Σαλαμίνα ανοίγουν την αυλαία της 13ης αγωνιστικής
Τελευταία αγωνιστική για το 2025 στο Πρωτάθλημα Β' Κατηγορίας και η αυλαία ανοίγει σήμερα στην Περιστερώνα με την αναμέτρηση του Εθνικού Λατσιών με τη Νέα Σαλαμίνα.
Ο αγώνας στο Στάδιο Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης» θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.
Η αήττητη Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται στην κορυφή με 32 βαθμούς, ενώ ο Εθνικός βρίσκεται στην δωδέκατη θέση με 12 βαθμούς.
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει (14:30):
Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου
Σπάρτακος Κιτίου - Δόξα Κατωκοπιάς
ΑΕΖ - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος
ΠΑΕΕΚ - Ηρακλής Γερολάκκου
ΑΣΙΛ Λύσης - ΜΕΑΠ
Χαλκάνορας - Αγία Νάπα
Ομόνοια 29Μ - Διγενής Μόρφου (ώρα έναρξης 17:00)
Το Πρωτάθλημα θα επαναρχίσει στις 3 Ιανουαρίου 2026 με τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης.