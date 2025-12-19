Β’ Κατηγορία: Εθνικός Λατσιών – Νέα Σαλαμίνα ανοίγουν την αυλαία της 13ης αγωνιστικής

Ο αγώνας στο Στάδιο Κατωκοπιά – Επιστροφή «Γλαύκος Κληρίδης» θα αρχίσει στις 19:00 και θα μεταδοθεί απευθείας από τη Cytavision.

Η αήττητη Νέα Σαλαμίνα βρίσκεται στην κορυφή με 32 βαθμούς, ενώ ο Εθνικός βρίσκεται στην δωδέκατη θέση με 12 βαθμούς.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της 13ης αγωνιστικής θα διεξαχθούν το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και το πρόγραμμα περιλαμβάνει (14:30):

Καρμιώτισσα Πολεμιδιών - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου

Σπάρτακος Κιτίου - Δόξα Κατωκοπιάς

ΑΕΖ - ΠΟ Αχυρώνας Ονήσιλος

ΠΑΕΕΚ - Ηρακλής Γερολάκκου

ΑΣΙΛ Λύσης - ΜΕΑΠ

Χαλκάνορας - Αγία Νάπα

Ομόνοια 29Μ - Διγενής Μόρφου (ώρα έναρξης 17:00)

Το Πρωτάθλημα θα επαναρχίσει στις 3 Ιανουαρίου 2026 με τα παιχνίδια της 14ης αγωνιστικής της πρώτης φάσης.