Β' κατηγορία: Άντεξε η Καρμιώτισσα κι έκανε άλμα στην πρώτη τριάδα

Aν κι αγχώθηκε στο φινάλε η Καρμιώτισσα, με το προβάδισμά της με 3-0 στο 36’ να γίνεται 3-2 στο 74’ από τον Εθνικό Λατσιών, πήρε σημαντικό τρίποντο που την βάζει στην πρώτη τριάδα της β’ κατηγορίας μετά το πέρας της 11ης αγωνιστικής.

Ευρεία νίκη πέτυχε ο Χαλκάνορας, κερδίζοντας με 5-1 τον Αχυρώνα Ονήσιλο κι έφθασε στους 13 βαθμούς.

Στον άλλον σημερινό (07/12) αγώνα (σ.σ. αρχικά ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο, αλλά αναβλήθηκε λόγω του ότι δεν ήταν κατάλληλο το γήπεδο λόγω των βροχών) η ΜΕΑΠ επικράτησε με 2-0 της Αγίας Νάπας, φθάνοντας τα 17 τέρματα, πλησιάζοντας την αντίπαλό τους στους δυο βαθμούς.

Η 11η αγωνιστική

Παρασκευή 5/12

ΑΣΙΛ - Διγενής Μόρφου 1-0

Σάββατο 6/12

Σπάρτακος - Νέα Σαλαμίνα 0-2

ΠΑΕΕΚ - ΑΠΕΑ 3-2

ΑΕΖ - Ηρακλής Γερολάκκου 0-1

Ομόνοια 29Μ - Δόξα 1-1

Κυριακή 7/12

Χαλκάνορας - Αχυρώνας Ονήσιλος 5-1

Καρμιώτισσα - Εθνικός Λατσιών 3-2

ΜΕΑΠ - Αγία Νάπα 2-0

Η βαθμολογία

1.Νέα Σαλαμίνα 31

2. Δόξα 21

3. Καρμιώτισσα 20

4. Ομόνοια 29Μ 19

5. Αγία Νάπα 19

6. Διγενής Μόρφου 17

7. ΠΑΕΕΚ 17

8. ΜΕΑΠ 17

9. ΑΣΙΛ 15

10. Χαλκάνορας 13

11. Εθνικός Λατσιών 12

11. ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 11

12. Σπάρτακος Κιτίου 11

13. Ηρακλής Γερολάκκου 11

15. ΑΕΖ 6

16. Αχυρώνας Ονήσιλος 1