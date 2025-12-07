«Απογοητεύσαμε τον κόσμο μας»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή της Ομόνοιας Αραδίππου μετά την ήττα από την ΑΕΛ.

«Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ για τη νίκη της. Εμείς απογοητεύσαμε τον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει. Δυστυχώς, ξανά δεχθήκαμε γκολ από δύο αντεπιθέσεις και μετά παίξαμε ποδόσφαιρο. Ήμασταν καλύτεροι μετά το 20ο λεπτό για αυτό και σκοράραμε. Στην επανάληψη ελέγχαμε το παιχνίδι όμως ήρθε το τρίτο γκολ και κάπου εκεί χάσαμε. Δεν έχω παράπονο από τα παιδιά όμως πρέπει να συγκεντρωθούμε περισσότερο για να πάρουμε αποτελέσματα».