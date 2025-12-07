ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Γκαρσία: «Αύριο θα με βλέπουν πιο όμορφο, ίσως με χαιρετάνε και πάλι!»

Γκαρσία: «Αύριο θα με βλέπουν πιο όμορφο, ίσως με χαιρετάνε και πάλι!»

Oι τοποθετήσεις από τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, Πάμπλο Γκαρσία, μετά την επικράτηση επί του Άρη.

«Είμαι χαρούμενος, ήταν ένα δύσκολο ντέρμπι και καταφέραμε να το κερδίσουμε. Συγχαρητήρια στους παίκτες. Συνεχίζουμε την δουλειά, δεν γίναμε κάτι εξαιρετικό με αυτή τη νίκη. Ούτε ήμασταν χάλια φυσικά. Είμαστε αυτό που είμαστε.

 Ο Άρης είναι μια πολύ καλή ομάδα με παίκτες που είναι μια ταχύτητα πιο γρήγοροι, αλλά εμείς δείξαμε καρδιά, χαρακτήρα όπως το κάναμε και σε άλλα παιχνίδια.

Είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη γιατί όταν τα πράγματα δεν σου βγαίνουν, κάποιοι σταματάνε και να σε χαιρετάνε. Αύριο θα με βλέπουν λίγο πιο όμορφο, ίσως να με χαιρετάνε και πάλι!».

