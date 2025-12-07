LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 0-0

Προέρχονται αμφότερες οι ομάδες από ισοπαλία και θέλουν σήμερα τη νίκη για τους δικούς τους λόγους. Στον αγώνα που ξεκινάει στις 19:00 στο «Αλφαμέγα», ο Απόλλωνας φιλοξενεί την Ανόρθωση, με τον μεν πρώτο να θέλει τη νίκη ώστε αφενός να μη βάλει σε κίνδυνο την 6η θέση και αφετέρου να πλησιάσει τις προπορευόμενες ομάδες.

Η δε Ανόρθωση μετά την αλλαγή εικόνα που παρουσίασε τις τελευταίες αγωνιστικές, γνωρίζει ότι με νίκη θα κάνει αποφασιστικό βήμα για να ξεφύγει μια και καλή από τις χαμηλές θέσεις,

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

45' Κεφαλιά από τον Βούκιτς, η μπάλα έξω.

38' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση, με τον Παρούτη να κάνει την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Σιήκη και πέρασε μόλις άουτ. Καλύτερη η Ανόρθωση εδώ και ένα δεκάλεπτο.

24' Πλασέ από τον Σεργίου, η μπαλα στα χέρια του Κουν.

22' Παρολίγο λάθος από τον Παναγή, που άργησε να διώξει, με τον Καστέλ να καραδοκεί και να βάζει την κόντρα.

-Καλύτερος ο Απόλλωνας, πιέζει για το γκολ.

15' Πολύ καλό σουτ του Ροντρίγκες, η μπάλα κοντράρει και πάει κόρνερ.

14' Σουτ από τον Τόμας η μπάλα στα χέρια του Παναγή.

10'- Προσπαθούν να δώσουν ρυθμό οι δυο ομάδες χωρίς να υπάρχει καμία φάση μέχρις στιγμής στο παιχνίδι

1' - Έναρξη του αγώνα

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Βούρος, Κβίντα, Ζμερχάλ, Σπόλιαριτς, Βάισμπεκ, Γκασμπάρ, Ροντρίγκες, Τόμας, Καστέλ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σεργίου, Μπέργκστρομ, Αρτυματάς, Φουρτάδο, Κίκο, Αμποάκι, Σένσι, Σόσα, Παρούτης, Βούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20' Βούρος, 34' Βούκιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Γεωργίου Παύλος

Β' ΒΟΗΘΟΣ: Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

VAR: Claudio Calvalho Helder Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ζαφείρης Σάββας