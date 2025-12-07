ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 0-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 0-0

Σημαντικό παιχνίδι στο «Αλφαμέγα».

Προέρχονται αμφότερες οι ομάδες από ισοπαλία και θέλουν σήμερα τη νίκη για τους δικούς τους λόγους. Στον αγώνα που ξεκινάει στις 19:00 στο «Αλφαμέγα», ο Απόλλωνας φιλοξενεί την Ανόρθωση, με τον μεν πρώτο να θέλει τη νίκη ώστε αφενός να μη βάλει σε κίνδυνο την 6η θέση και αφετέρου να πλησιάσει τις προπορευόμενες ομάδες. 

Η δε Ανόρθωση μετά την αλλαγή εικόνα που παρουσίασε τις τελευταίες αγωνιστικές, γνωρίζει ότι με νίκη θα κάνει αποφασιστικό βήμα για να ξεφύγει μια και καλή από τις χαμηλές θέσεις,

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Τέλος πρώτου ημιχρόνου.

45' Κεφαλιά από τον Βούκιτς, η μπάλα έξω.

38' Μεγάλη ευκαιρία για την Ανόρθωση, με τον Παρούτη να κάνει την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Σιήκη και πέρασε μόλις άουτ. Καλύτερη η Ανόρθωση εδώ και ένα δεκάλεπτο.

24' Πλασέ από τον Σεργίου, η μπαλα στα χέρια του Κουν.

22' Παρολίγο λάθος από τον Παναγή, που άργησε να διώξει, με τον Καστέλ να καραδοκεί και να βάζει την κόντρα.

-Καλύτερος ο Απόλλωνας, πιέζει για το γκολ.

15' Πολύ καλό σουτ του Ροντρίγκες, η μπάλα κοντράρει και πάει κόρνερ.

14' Σουτ από τον Τόμας η μπάλα στα χέρια του Παναγή.

10'- Προσπαθούν να δώσουν ρυθμό οι δυο ομάδες χωρίς να υπάρχει καμία φάση μέχρις στιγμής στο παιχνίδι

1' - Έναρξη του αγώνα

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Βούρος, Κβίντα, Ζμερχάλ, Σπόλιαριτς, Βάισμπεκ, Γκασμπάρ, Ροντρίγκες, Τόμας, Καστέλ.

ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Παναγή, Σεργίου, Μπέργκστρομ, Αρτυματάς, Φουρτάδο, Κίκο, Αμποάκι, Σένσι, Σόσα, Παρούτης, Βούκιτς.

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 20' Βούρος, 34' Βούκιτς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' ΒΟΗΘΟΣ: Γεωργίου Παύλος

Β' ΒΟΗΘΟΣ:  Γεωργίου Χαράλαμπος

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

VAR: Claudio Calvalho Helder Filipe

AVAR: Τζιωρτζής Όμηρος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ζαφείρης Σάββας

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΝΟΡΘΩΣΗΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γκαρσία: «Αύριο θα με βλέπουν πιο όμορφο, ίσως με χαιρετάνε και πάλι!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νίκη για την Ανόρθωση επί του ΑΠΟΕΛ στον πόντο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Δώσαμε καλές απαντήσεις για τη νοοτροπία…»

ΑΕΛ

|

Category image

«Απογοητεύσαμε τον κόσμο μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, όχι μόνο για σήμερα…»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Fair play από τον Κετσπάγια, φώναξε τους παίκτες να βγάλουν την μπάλα εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρέμβαση Πρόδρομου Πετρίδη: «Δεν κρυβόμαστε, δουλεύουμε για τις λύσεις»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πήρε την μπουκιά από το στόμα της Σεβίλλης η Βαλένθια και τσίμπησε πολύτιμο βαθμό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έδρασαν Κούτσακος και Ντράζιτς για το τρίποντο του ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το νικηφόρο πέρασμα της ΑΕΛ κόντρα στην Ομόνοια Αρ.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πέρασε με τριάρα από το «Α. Παπαδόπουλος» η ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

«Μίλησε» η φανέλα, ο ΑΠΟΕΛ πάτησε γκάζι απέναντι στον Άρη και φώναξε παρών!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - Απόλλων 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Επανεμφάνιση Αμπάνια μετά από δέκα μήνες και χειροκρότημα από τον κόσμο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ψαλίδι Κωστούλα, γκολ Ρουτέρα και βαθμός στο 91' για την Μπράιτον κόντρα στη Γουέστ Χαμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη