Συμφώνησε με τον Τιμούρ ο Αυγουστή

Απογοητευμένος από το τελικό αποτέλεσμα (0-0) απέναντι στην Ανόρθωση, ο προπονητής του Απόλλωνα Σωφρόνης Αυγουστή, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Δεν μας ικανοποιεί ο βαθμός της ισοπαλίας. Ήταν πολύ καλά οργανωμένη η Ανόρθωση. Δουλέψαμε σε αυτό το κομμάτι, ειδικά από τα πλάγια αλλά δεν βγήκε μια σωστή σέντρα. Είχε ένα εύκολο απόγευμα η αμυντική γραμμή της Ανόρθωση. Κρατάμε τον βαθμό. Ήταν σημαντικό για να φτάσουμε τις πιο πάνω θέσεις της βαθμολογίας.

Είναι κρίμα, μπορούσαμε να βγάλουμε ενέργεια και μπαλιές. Κάποιες φορές οι αλλαγές βοηθούν, στο σημερινό παιχνίδι δεν πήραμε πράγματα από αυτούς. Στο προηγούμενο οι αλλαγές βοήθησαν γι' αυτό πήραμε έναν βαθμό. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αλλά ήμασταν ακίνδυνοι. Συμφωνώ με τον Τιμούρ. Ήταν δυνατό παιχνίδι που μπορούσε να το κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα. Με το τέλος, ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα».