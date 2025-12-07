Ράτζκοφ μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, όχι μόνο για σήμερα…»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Άρη, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ.

«Συγχαρητήρια στον ΑΠΟΕΛ για τη νίκη του. Κέρδισε η ομάδα που ήταν διατεθειμένη να θυσιαστεί περισσότερο. Δεν είμαστε χαρούμενοι απ’ το αποτέλεσμα, αλλά και από το ότι οι τελευταίες μας προσπάθειες δεν ήταν αυτές που έπρεπε σήμερα.

Ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν γίνεται να έχεις τέτοιες προσπάθειες. Είναι ένα θέμα που έχουμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Θέλω να αναλάβω την ευθύνη όχι μόνο για το σημερινό αποτέλεσμα, αλλά και για τα άλλα αποτελέσματα στα ντέρμπι. Από το επόμενο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».