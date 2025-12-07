ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ράτζκοφ μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, όχι μόνο για σήμερα…»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ράτζκοφ μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, όχι μόνο για σήμερα…»

Oι δηλώσεις από τον προπονητή του Άρη, Αρτσιόμ Ράτζκοφ, μετά την ήττα από τον ΑΠΟΕΛ.

«Συγχαρητήρια στον ΑΠΟΕΛ για τη νίκη του. Κέρδισε η ομάδα που ήταν διατεθειμένη να θυσιαστεί περισσότερο. Δεν είμαστε χαρούμενοι απ’ το αποτέλεσμα, αλλά και από το ότι οι τελευταίες μας προσπάθειες δεν ήταν αυτές που έπρεπε σήμερα.

Ειδικά σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν γίνεται να έχεις τέτοιες προσπάθειες. Είναι ένα θέμα που έχουμε σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Θέλω να αναλάβω την ευθύνη όχι μόνο για το σημερινό αποτέλεσμα, αλλά και για τα άλλα αποτελέσματα στα ντέρμπι. Από το επόμενο παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε καλύτερο ποδόσφαιρο, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι κερδισμένοι και η τελική όψη στο φινάλε του α' γύρου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και συνεχίζει το κυνήγι ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησε με τον Τιμούρ ο Αυγουστή

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κετσπάγια: Το «χρυσάφι» και τα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι ήρθε το 0-0 στο Απόλλων-Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο νωθρός επιθετικά Απόλλωνας, απειλήθηκε από την Ανόρθωση που στάθηκε όρθια στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Έδωσε ψήφο στον Άρη ο Πετρίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έδωσε δώρα και στην ΑΕΛ Novibet και πέταξε ανεπανάληπτη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός!

Ελλάδα

|

Category image

Γκαρσία: «Αύριο θα με βλέπουν πιο όμορφο, ίσως με χαιρετάνε και πάλι!»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Νίκη για την Ανόρθωση επί του ΑΠΟΕΛ στον πόντο!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Δώσαμε καλές απαντήσεις για τη νοοτροπία…»

ΑΕΛ

|

Category image

«Απογοητεύσαμε τον κόσμο μας»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ μετά τον ΑΠΟΕΛ: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, όχι μόνο για σήμερα…»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Fair play από τον Κετσπάγια, φώναξε τους παίκτες να βγάλουν την μπάλα εκτός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παρέμβαση Πρόδρομου Πετρίδη: «Δεν κρυβόμαστε, δουλεύουμε για τις λύσεις»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη