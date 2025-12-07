Κετσπάγια: Το «χρυσάφι» και τα κρίσιμα παιχνίδια που έρχονται

Ευχαριστημένος ο προπονητής της Ανόρθωσης Τιμούρ Κετσπάγια από τον βαθμό απέναντι στον Απόλλωνα, δήλωσε τα ακόλουθα στη συνέντευξη Τύπου:

«Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες πήραμε από έναν βαθμό όπως αξίζαμε. Έγινε ένα παιχνίδι καλό, είχαμε και οι δύο ομάδες τις ευκαιρίες μας. Κάθε βαθμός είναι χρυσάφι, είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Παίζουμε στην έδρα μας στη συνέχεια με Ομονοια Αραδίππου και Ολυμπιακό και πρέπει να τα κερδίσουμε για να ξεφύγουμε από την δύσκολη βαθμολογική θέση. Ξέρουμε που είμαστε, παίξαμε με τις μεγάλες ομάδες και δείξαμε ότι έχουμε δυνατότητες».