Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού ο Λαφόν κι ετοιμάζεται για το «AEL FC Arena»

Mετρά αντίστροφα για την επανένταξή του ο Πελίστρι.

Η επιστροφή του Αλμπάν Λαφόν σε φουλ προπονητικό πρόγραμμα, 13 μέρες μετά τη θλάση στο δικέφαλο που υπέστη στον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ήταν η πιο σημαντική «είδηση» της απογευματινής προπόνησης της Παρασκευής (5/12) στο «Γ. Καλαφάτης» που διεξήχθη κάτω από συνεχή βροχόπτωση.

Ο διεθνής Ιβοριανός γκολκίπερ αναμένεται να ακολουθήσει την αποστολή του Παναθηναϊκού που θα αναχωρήσει το απόγευμα του Σαββάτου (6/12) για τη Λάρισα κι αν συμβεί αυτό, είναι πολύ πιθανό ακόμη και να πάρει φανέλα βασικού.

Ο Φακούντο Πελίστρι ακολούθησε μέρος του προγράμματος μετρώντας αντίστροφα και για τη δική του επιστροφή σε δράση μετά τη θλάση στον τετρακέφαλο., ενώ ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Σάντσες και θεραπεία ο Κυριακόπουλος.

Το πρόγραμμα και ξεκίνησε με προθέρμανση, συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκληρώθηκε με παιχνίδι.

Ελλαδα

