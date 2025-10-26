Β' Κατηγορία: Νίκησαν και... προσπέρασαν Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα (αποτελέσματα/βαθμολογία)
Σημαντικές νίκες πανηγύρισαν στους τελευταίους αγώνες της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας η Καρμιώτισσα και η Ομόνοια 29ης Μαΐου.
Η ομάδα των Πολεμιδιών, στο πρώτο της παιχνίδι μετά τη δολοφονία του προέδρου της Σταύρου Δημοσθένους, πήρε τέταρτο διαδοχικό τρίποντο επικρατώντας με3-0 εντός έδρας της ΑΕΖ με τέρματα των Μπαγιούνοβιτς (43΄), Κύπρου (66΄) και Σούτο (90+4΄), ενώ οι πράσινοι επέστρεψαν στις επιτυχίας με διπλό επί του Σπάρτακου με 1-0 με γκολ του Άμπρι (πέναλτι 64΄).
Η Καρμιώτισσα ανέβηκε στους 12 βαθμούς και η Ομόνοια 29Μ στους 11, με τις δύο ομάδες να προσπερνούν τον Διγενή Μόρφου (έμεινε χθες στην ισοπαλία με τον Ηρακλή Γερολάκου) και τη Δόξα (ακυρώθηκε ο αγώνας της με Αχυρώνα Ονήσιλο) και να κατέχουν πλέον τη δεύτερη και τέταρτη θέση της βαθμολογίας αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής
Παρασκευή 24/10
- ΑΠΕΑ - ΜΕΑΠ 1-2
- Eθνικός Λατσιών - ΑΣΙΛ 1-0
Σάββατο 25/10
- Νέα Σαλαμίνα - Χαλκάνορας 1-0
- Ηρακλής Γερολάκου - Διγενής Μόρφου 1-1
- Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ 0-0
- Δόξα - Αχυρώνας Ονήσιλος (ακυρώθηκε)
Κυριακή 26/10
- Καρμιώτισσα - ΑΕΖ 3-0
- Σπάρτακος Κιτίου - Ομόνοια 29Μ 0-1
Η βαθμολογία
- 1. Νέα Σαλαμίνα 16
- 2. ΠΑΕΕΚ 12
- 3. Καρμιώτισσα 12
- 4. Ομόνοια 29Μ 11
- 5. Διγενής Μόρφου 10
- 6. Δόξα 10 (-1 αγώνα)
- 7. Εθνικός Λατσιών 9
- 8. ΑΣΙΛ 8
- 9. Αγία Νάπα 9
- 10. Σπάρτακος Κιτίου 8
- 11. ΜΕΑΠ 7
- 12. ΑΠΕΑ 7
- 13. Χαλκάνορας 6
- 14. Ηρακλής Γερολάκκου 2
- 15. ΑΕΖ 1
- 16. Αχυρώνας Ονήσιλος 0 (-1 αγώνα)