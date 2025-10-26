ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β' Κατηγορία: Νίκησαν και... προσπέρασαν Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα (αποτελέσματα/βαθμολογία)

Σημαντικές νίκες πανηγύρισαν στους τελευταίους αγώνες της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας η Καρμιώτισσα και η Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Η ομάδα των Πολεμιδιών, στο πρώτο της παιχνίδι μετά τη δολοφονία του προέδρου της Σταύρου Δημοσθένους, πήρε τέταρτο διαδοχικό τρίποντο επικρατώντας με3-0 εντός έδρας της ΑΕΖ με τέρματα των Μπαγιούνοβιτς (43΄), Κύπρου (66΄) και Σούτο (90+4΄), ενώ οι πράσινοι επέστρεψαν στις επιτυχίας με διπλό επί του Σπάρτακου με 1-0 με γκολ του Άμπρι (πέναλτι 64΄).

Η Καρμιώτισσα ανέβηκε στους 12 βαθμούς και η Ομόνοια 29Μ στους 11, με τις δύο ομάδες να προσπερνούν τον Διγενή Μόρφου (έμεινε χθες στην ισοπαλία με τον Ηρακλή Γερολάκου) και τη Δόξα (ακυρώθηκε ο αγώνας της με Αχυρώνα Ονήσιλο) και να κατέχουν πλέον τη δεύτερη και τέταρτη θέση της βαθμολογίας αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Παρασκευή 24/10

  • ΑΠΕΑ - ΜΕΑΠ 1-2
  • Eθνικός Λατσιών - ΑΣΙΛ 1-0

Σάββατο 25/10

  • Νέα Σαλαμίνα - Χαλκάνορας 1-0
  • Ηρακλής Γερολάκου - Διγενής Μόρφου 1-1
  • Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ 0-0
  • Δόξα - Αχυρώνας Ονήσιλος (ακυρώθηκε)

Κυριακή 26/10

  • Καρμιώτισσα - ΑΕΖ 3-0
  • Σπάρτακος Κιτίου - Ομόνοια 29Μ 0-1

Η βαθμολογία

  1. 1. Νέα Σαλαμίνα 16
  2. 2. ΠΑΕΕΚ 12
  3. 3. Καρμιώτισσα 12
  4. 4. Ομόνοια 29Μ 11
  5. 5. Διγενής Μόρφου 10
  6. 6. Δόξα 10 (-1 αγώνα)
  7. 7. Εθνικός Λατσιών 9
  8. 8. ΑΣΙΛ 8
  9. 9. Αγία Νάπα 9
  10. 10. Σπάρτακος Κιτίου 8
  11. 11. ΜΕΑΠ 7
  12. 12. ΑΠΕΑ 7
  13. 13. Χαλκάνορας 6
  14. 14. Ηρακλής Γερολάκκου 2
  15. 15. ΑΕΖ 1
  16. 16. Αχυρώνας Ονήσιλος 0 (-1 αγώνα)

