Β' Κατηγορία: Νίκησαν και... προσπέρασαν Ομόνοια 29Μ και Καρμιώτισσα (αποτελέσματα/βαθμολογία)

Σημαντικές νίκες πανηγύρισαν στους τελευταίους αγώνες της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β' Κατηγορίας η Καρμιώτισσα και η Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Η ομάδα των Πολεμιδιών, στο πρώτο της παιχνίδι μετά τη δολοφονία του προέδρου της Σταύρου Δημοσθένους, πήρε τέταρτο διαδοχικό τρίποντο επικρατώντας με3-0 εντός έδρας της ΑΕΖ με τέρματα των Μπαγιούνοβιτς (43΄), Κύπρου (66΄) και Σούτο (90+4΄), ενώ οι πράσινοι επέστρεψαν στις επιτυχίας με διπλό επί του Σπάρτακου με 1-0 με γκολ του Άμπρι (πέναλτι 64΄).

Η Καρμιώτισσα ανέβηκε στους 12 βαθμούς και η Ομόνοια 29Μ στους 11, με τις δύο ομάδες να προσπερνούν τον Διγενή Μόρφου (έμεινε χθες στην ισοπαλία με τον Ηρακλή Γερολάκου) και τη Δόξα (ακυρώθηκε ο αγώνας της με Αχυρώνα Ονήσιλο) και να κατέχουν πλέον τη δεύτερη και τέταρτη θέση της βαθμολογίας αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Παρασκευή 24/10

ΑΠΕΑ - ΜΕΑΠ 1-2

Eθνικός Λατσιών - ΑΣΙΛ 1-0

Σάββατο 25/10

Νέα Σαλαμίνα - Χαλκάνορας 1-0

Ηρακλής Γερολάκου - Διγενής Μόρφου 1-1

Αγία Νάπα - ΠΑΕΕΚ 0-0

Δόξα - Αχυρώνας Ονήσιλος (ακυρώθηκε)

Κυριακή 26/10

Καρμιώτισσα - ΑΕΖ 3-0

Σπάρτακος Κιτίου - Ομόνοια 29Μ 0-1

Η βαθμολογία