Οι δηλώσεις Σατσιά - Κωστή

Σατσιάς: «Δεν κατάλαβα ακόμα πως χάσαμε αυτό το παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο έπρεπε να προηγηθούμε 3-0. Ο Ολυμπιακός έβαλε το τέλειο σουτ και νίκησε. Πληρώνουμε την αναποτελεσματικότητα μας».

Κωστή: «Δεν ήμασταν καλοί σήμερα. Η Ομόνοια Αραδίππου ήταν καλύτερη στο α’ ημίχρονο και μπορούσε να προηγηθεί. Κάναμε αλλαγές και βελτιωθήκαμε στο β’ ημίχρονο. Δεν είναι η εικόνα που θέλω να βλέπω. Δεν παίζεις καλά και κερδίζεις, παίζεις καλά και χάνεις. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου».