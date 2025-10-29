ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο ΑΣΙΛ φρέναρε την Καρμιώτισσα και σκαρφάλωσε 4ος - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο ΑΣΙΛ φρέναρε την Καρμιώτισσα και σκαρφάλωσε 4ος - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο ΑΣΙΛ κέρδισε με 1-0 την Καρμιώτισσα και την... φρέναρε αφού είχε τέσσερις σερί νίκες, σε μία αναμέτρηση που αφορούσε την 5η αγωνιστική και είχε αναβληθεί λόγω της δολοφονίας του άλλοτε ισχυρού παράγοντα της ομάδας των Πολεμιδιών, Σταύρου Δημοσθένους.

Ένα αποτέλεσμα που... άρεσε και στη Νέα Σαλαμίνα που πλέον είναι στο +4 από τη 2η θέση στην οποία βρίσκονται ΠΑΕΕΚ και Καρμιώτισσα ενώ ο ΑΣΙΛ έκανε μεγάλο βαθμολογικό άλμα και με 11 βαθμούς συγκατοικεί στην 4η θέση με την Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο στάδιο της Ολυμπιάς Λυμπιών επιτεύχθηκε από τον Απόλλωνα Βασιλείου στο 65ο λεπτό.

Η βαθμολογία

1. Νέα Σαλαμίνα 16

2. ΠΑΕΕΚ 12

3. Καρμιώτισσα 12

4. ΑΣΙΛ 11

5. Ομόνοια 29ης Μαΐου 11

6. Δόξα 10 (-1 αγώνα)

7. Διγενής Μόρφου 10

8. Αγία Νάπα 9

9. Εθνικός Λατσιών 9

10. Σπάρτακος Κιτίου 8

11. ΜΕΑΠ 7

12. ΑΠΕΑ 7

13. Χαλκάνορας 6

14. Ηρακλής Γερολάκκου 2

15. ΑΕΖ 1

16. Αχυρώνας Ονήσιλος 0 (-1 αγώνα)

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η εντεκάδα του Απόλλωνα στο «Αμμόχωστος»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

«Έδεσε» Κορέια η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Καλοσκάμης λύτρωσε την απογοητευτική ΑΕΚ στο 90+6′

Ελλάδα

|

Category image

Συμφώνησε με Σπαλέτι η Γιουβέντους!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τριάρα στο Αιγάλεω από τον Άρη

Ελλάδα

|

Category image

Τα γκολ και η έκρηξη στο ΓΣΠ - 22 λεπτά παρακάμερα

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Για αυτό έγινε υπέρβαση

ΑΕΛ

|

Category image

Ανακοίνωσε Χατζηκωσταντή η Απόλλων Ladies

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Βιτίνια: «Ο Ενρίκε με έχει πάει σε επίπεδο που δεν πίστευα ότι θα φτάσω»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο ΑΣΙΛ φρέναρε την Καρμιώτισσα και σκαρφάλωσε 4ος - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Κορυφαίος ο Μασούρας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Νοκ άουτ και ο Πέδρι στην Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όσο δεν «μιλάει» η έδρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΑΠΕΑ η ενδέκατη του κυπέλλου!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Τρία Sub-3 στο Μαραθώνιο για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη