Ο ΑΣΙΛ φρέναρε την Καρμιώτισσα και σκαρφάλωσε 4ος - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ο ΑΣΙΛ κέρδισε με 1-0 την Καρμιώτισσα και την... φρέναρε αφού είχε τέσσερις σερί νίκες, σε μία αναμέτρηση που αφορούσε την 5η αγωνιστική και είχε αναβληθεί λόγω της δολοφονίας του άλλοτε ισχυρού παράγοντα της ομάδας των Πολεμιδιών, Σταύρου Δημοσθένους.

Ένα αποτέλεσμα που... άρεσε και στη Νέα Σαλαμίνα που πλέον είναι στο +4 από τη 2η θέση στην οποία βρίσκονται ΠΑΕΕΚ και Καρμιώτισσα ενώ ο ΑΣΙΛ έκανε μεγάλο βαθμολογικό άλμα και με 11 βαθμούς συγκατοικεί στην 4η θέση με την Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο στάδιο της Ολυμπιάς Λυμπιών επιτεύχθηκε από τον Απόλλωνα Βασιλείου στο 65ο λεπτό.

Η βαθμολογία

1. Νέα Σαλαμίνα 16

2. ΠΑΕΕΚ 12

3. Καρμιώτισσα 12

4. ΑΣΙΛ 11

5. Ομόνοια 29ης Μαΐου 11

6. Δόξα 10 (-1 αγώνα)

7. Διγενής Μόρφου 10

8. Αγία Νάπα 9

9. Εθνικός Λατσιών 9

10. Σπάρτακος Κιτίου 8

11. ΜΕΑΠ 7

12. ΑΠΕΑ 7

13. Χαλκάνορας 6

14. Ηρακλής Γερολάκκου 2

15. ΑΕΖ 1

16. Αχυρώνας Ονήσιλος 0 (-1 αγώνα)