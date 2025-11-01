Κέρδισε την ΕΘΑ η ΑΕΛ!

Η TRIA EKA AEΛ μπήκε με σερί πέντε πόντων στον αγώνα, όλοι από τον Flowers στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης (0-5), ενώ στο 4' με το τρίποντο του Myles η διαφορά ήταν στους οκτώ (3-11). Στο διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων στο 7' μετά το λέι απ του Taylor (8-18), με τους γηπεδούχους στη συνέχεια να φτιάχνουν σερί 13 πόντων και μισό λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με το καλάθι του Powell πέρασαν μπροστά με 21-18.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου το λέι απ του Γεωργίου έφερε τη διαφορά στους πέντε πόντους (23-18), ενώ στο τρεισίμιση λεπτά μετά την έναρξη της περιόδου με το τρίποντο του Νεοφύτου ήταν στους εφτά (32-25). Οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο 17' μετά τη βολή του Flowers (34-35), ενώ ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (39-49) με καλάθι του ίδιου καλαθοσφαιριστή στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 23' η διαφορά έφθασε τους 15 πόντους (43-58) μετά από καλάθι του Barthelemy και στο 29' στους 14 με το δίποντο από τον Flowers (57-71), με τους γηπεδούχους να μειώνουν στους εννέα (62-71) έπειτα από δίποντο και τρίποντο του Powell.

Στα μισά της τέταρτης περιόδου η ΕΘΑ κατάφερε να μειώσει στο σκορ στους πέντε πόντους (70-75) μετά το λέι απ του Γεωργίου, με την TRIA EKA ΑΕΛ να διατηρεί το προβάδισμά της και να παίρνει το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 88-79.

ΕΘΑ (Mιχάλης Ζάκου):Powell 27 (3), Henderson 14, Gray 14, Νεοφύτου 11 (3), Βλάχος 2, Γεωργίου 11 (1), Ηρακλέους

TRIA EKA AEΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Mάρκου 18 (5), Barthelemy 10 (2), Myles 10 (1), Flowers 22(2), Taylor 23, Μονιάτης, Χριστοφίδης, Γεωργίου, Watts 5