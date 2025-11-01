ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κέρδισε την ΕΘΑ η ΑΕΛ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κέρδισε την ΕΘΑ η ΑΕΛ!

Το δεύτερο ροζ φύλλο της στη σεζόν πανηγύρισε η TRIA EKA AEΛ, επικρατώντας με 88-79 της ΕΘΑ, για την 5η αγωνιστική της ECOMMBX Basket League.

Η TRIA EKA AEΛ μπήκε με σερί πέντε πόντων στον αγώνα, όλοι από τον Flowers στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης (0-5), ενώ στο 4' με το τρίποντο του Myles η διαφορά ήταν στους οκτώ (3-11). Στο διαφορά έφθασε σε διψήφιο αριθμό πόντων στο 7' μετά το λέι απ του Taylor (8-18), με τους γηπεδούχους στη συνέχεια να φτιάχνουν σερί 13 πόντων και μισό λεπτό πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με το καλάθι του Powell πέρασαν μπροστά με 21-18.

Με το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου το λέι απ του Γεωργίου έφερε τη διαφορά στους πέντε πόντους (23-18), ενώ στο τρεισίμιση λεπτά μετά την έναρξη της περιόδου με το τρίποντο του Νεοφύτου ήταν στους εφτά (32-25). Οι φιλοξενούμενοι πήραν ξανά το προβάδισμα στο 17' μετά τη βολή του Flowers (34-35), ενώ ανέβασαν τη διαφορά σε διψήφιο αριθμό (39-49) με καλάθι του ίδιου καλαθοσφαιριστή στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 23' η διαφορά έφθασε τους 15 πόντους (43-58) μετά από καλάθι του Barthelemy και στο 29' στους 14 με το δίποντο από τον Flowers (57-71), με τους γηπεδούχους να μειώνουν στους εννέα (62-71) έπειτα από δίποντο και τρίποντο του Powell.

Στα μισά της τέταρτης περιόδου η ΕΘΑ κατάφερε να μειώσει στο σκορ στους πέντε πόντους (70-75) μετά το λέι απ του Γεωργίου, με την TRIA EKA ΑΕΛ να διατηρεί το προβάδισμά της και να παίρνει το ροζ φύλλο με τελικό σκορ 88-79.

ΕΘΑ (Mιχάλης Ζάκου):Powell 27 (3), Henderson 14, Gray 14, Νεοφύτου 11 (3), Βλάχος 2, Γεωργίου 11 (1), Ηρακλέους

TRIA EKA AEΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Mάρκου 18 (5), Barthelemy 10 (2), Myles 10 (1), Flowers 22(2), Taylor 23, Μονιάτης, Χριστοφίδης, Γεωργίου, Watts 5

Κατηγορίες

ΑΕΛΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Απέκτησε... παρέα ο Σεμέδο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έτρεξε όσο έπρεπε...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Δεν αγχώθηκε, άρεσε και επέστρεψε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έκανε τη δουλειά με Ποντένσε – Ταρέμι o Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαρούμενη όλη η πρωτεύουσα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκησε το... φάντασμα των Spurs η Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν έχει αντίπαλο στη Γερμανία: Νέος θρίαμβος της Μπάγερν!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Mπεργκ: «Δεν ήταν εύκολη επικράτηση και είμαστε ευχαριστημένοι» - Τα δεδομένα με τον Αγκουζούλ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Γκαρσία: «Ηρεμήσαμε και το γυρίσαμε»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα με ανατροπή του ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έκανε κουμάντο από νωρίς η Ομόνοια στο Παραλίμνι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χωρίς… ιδρώτα, τρίτωσε το καλό η Ομόνοια και ξανά στην κορυφή!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τούμπαρε τον Εθνικό με στιλ… κυπριακό ο ΑΠΟΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Συνεχίζει αλάνθαστη η Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Λαΐφης airlines, 1-1 ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη