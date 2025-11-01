Πέρασμα στο... ρελαντί για Άρσεναλ, δεν συνέχισε το σερί της η Γιουνάιτεντ

Η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα και από την έδρα της Μπέρνλι επικρατώντας με 2-0, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Premier League, φθάνοντας την πέμπτη σερί επιτυχία της στο πρωτάθλημα, λίγες ημέρες πριν το ματς με τη Σλάβια στην Πράγα για το Champions League (4/11).

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Γκιοκέρες (14') και Ράις (35').

Από εκεί και πέρα η Μπράιτον νίκησε εύκολα στην έδρα της τη Λιντς με 3-0 και έδωσε ξανά αγωνιστικό χρόνο στους Στέφανο Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα. Οι δύο νεαροί άσοι των «γλάρων» μπήκαν ως αλλαγή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Τζίμας αντικατέστησε τον Γουέλμπεκ (82') και ο Κωστούλας τον Μίντε στο 88ο λεπτό.

Τέλος η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προηγήθηκε μέσα στο «Σίτι Γκράουντ» επί της Νότιγχαμ με τον Κασεμίρο (34'), οι γηπεδούχοι έκαναν μέσα σε τρία λεπτά την ανατροπή στο σκορ με τους Γκιμπς-Γουάιτ (48') και Σαβόνα (50'), αλλά ο Αμάντ Ντιαλό διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο 81ο λεπτό. Έτσι το συγκρότημα του Αμορίμ δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί της.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ της 10ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Μπράιτον-Λιντς 3-0

(11' Γουέλμπεκ, 64', 70' Γκόμες)

Μπέρνλι-Άρσεναλ 0-2

(14' Γκιοκέρες, 35' Ράις)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ 2-0

(30' Ματετά, 51' αυτ. Κόλινς)

Φούλαμ-Γουλβς 3-0

(9' Σεσενιόν, 62' Γουίλσον, 75' αυτ. Μοσκέρα)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(48' Γκιμπς-Γουάιτ, 50' Σαβόνα-34' Κασεμίρο, 81' Ντιαλό)

Τότεναμ-Τσέλσι 1/11

Λίβερπουλ-Άστον Βίλα 1/11

Κυριακή 02/11

Γουέστ Χαμ-Νιούκαστλ

Μάντσεστερ Σίτι-Μπόρνμουθ

Σάντερλαντ-Έβερτον

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Άρσεναλ 22

Μπόρνμουθ 18 -9αγ.

Τότεναμ 17 -9αγ.

Σάντερλαντ 17 -9αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 16 -9αγ.

Μάντσεστερ Γ. 17

Λίβερπουλ 15 -9αγ.

Άστον Βίλα 15 -9αγ.

Τσέλσι 14 -9αγ.

Κρίσταλ Πάλας 16

Μπρέντφορντ 13

Νιούκαστλ 12 -9αγ.

Μπράιτον 15

Έβερτον 11 -9αγ.

Λιντς 11

Μπέρνλι 10

Φούλαμ 11

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Γουέστ Χαμ 4 -9αγ.

Γουλβς 2