Τρίτη νίκη για τον Εθνικό Λατσιών, διπλό η ΜΕΑΠ

Την τρίτη του στην τρέχουσα σεζόν πέτυχε ο Εθνικός Λατσιών, επικρατώντας με 1-0, εντός έδρας, του ΑΣΙΛ, για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος β’ κατηγορίας.

Τρίποντο εξασφάλισε και η ΜΕΑΠ κερδίζοντας εκτός έδρας τρίποντο με 2-1 επί της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Νέα Σαλαμίνα 13, ΠΑΕΕΚ 11, Δόξα 10, Διγενής Μόρφου 9, Καρμιώτισσα 9, Εθνικός Λατσιών 9, ΑΣΙΛ 8, Αγία Νάπα 8, Ομόνοια 29Μ 8, Σπάρτακος 8, ΜΕΑΠ 7, ΑΠΕΑ Ακρ. 7, Χαλκάνορας 6, Ηρακλής 1, ΑΕΖ 1, Αχ./Ονήσιλος 0.