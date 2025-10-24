ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με ανατροπή έγινε το πρώτο βήμα ανόδου!

Μπορεί η Εθνική Γυναικών της Κύπρου να έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0 απέναντι στην Αλβανία, όμως κατάφερε να φέρει τα πάνω-κάτω και κερδίζοντας με 3-2 στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» θα πάει στο εκτός έδρας παιχνίδι στις 28 Οκτωβρίου για να αρπάξει την άνοδο στη Β΄ Κατηγορία της UEFA.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρέθηκε στο 33’ του πρώτου σκέλους των πλέι οφ του Women’s Nations League να χάνει με 2-0 έπειτα από δυο γκολ από την πιο ποιοτική παίκτρια των αντιπάλων, την Ντότσι, όμως μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου κατάφερε να φέρει τον αγώνα στα ίσα.

Πρώτα, η Μαρία Παναγιώτου στο 43’ με ένα υπέροχο μακρινό σουτ έστειλε τη μπάλα να αναπαυθεί στα δίχτυα των φιλοξενουμένων, ενώ έπειτα η σκόρερ του πρώτου τέρματος μετατράπηκε σε δημιουργό και μετά από δική της εκτέλεση φάουλ η Βιολάρη με κεφαλιά έκανε το 2-2. Η τελευταία έμελλε να κρίνει και την τύχη του αγώνα, αφού στο 83’ μετά από σέντρα της Αριστοδήμου, με κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-2.

