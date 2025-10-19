Νέοι Β' Κατηγορίας: Προηγούνται Εθνικός Άχνας και Εθνικός Άσσιας

Με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής συνεχίστηκε σήμερα η δράση του Πρωταθλήματος Νέων Κ-19 Β' Κατηγορίας.

Προηγούνται με δέκα βαθμούς Εθνικός Άχνας και Εθνικός Άσσιας.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Εθνικός Άσσιας - Οθέλλος Αθηαίνου 3-0

ΑΕΖ - Ακρίτας Χλώρακας 0-1

Χαλκάνορας - Ερμής Αραδίππου 2-1

Κούρης Ερήμης - Εθνικός Άχνας 1-6

Σπάρτακος Κιτίου - Δόξα Κατωκοπιάς 2-1

Διγενής Μόρφου - ΜΕΑΠ 1-4

ΠΑΕΕΚ - Αναγέννηση Δερύνειας 2-1