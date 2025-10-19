LIVE: AΠΟΕΛ - Ολυμπιακός 0-1

Τη νίκη για τους δικούς τους λόγους θα διεκδικήσουν γαλαζοκίτρινοι και μαυροπράσινοι, σε παιχνίδι για την 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan.

Το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία με 15 βαθμούς είναι το φαβορί και στοχεύει στο τρίποντο για να πιάσει ξανά στην κορυφή της Πάφος FC.

Από την άλλη οι μαυροπράσινοι, στη μέχρι τώρα πορεία τους, έχουν δείξει πως δεν είναι εύκολη λεία, θέλουν να πανηγυρίσουν τη δεύτερη τους νίκη, έχοντας μαζέψει πέντε βαθμούς.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

7 - ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό: Λάθος από τον Ρόσα, η μπάλα κόντραρε στον Βιερίνια, ο Πικής που έγινε κάτοχος δεν αστόχησε από τη μικρή περιοχή.

5΄ - Άτυχος ο ΑΠΟΕΛ καθώς η κεφαλιά του Μπρόρσον σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Ταλιχμανίδη.

4΄ - Αδύναμο το σουτ από τον Ίντζια, κατέληξε στα χέρια του Περέιρα.

Ξεκίνησε ο αγώνας στο ΓΣΠ

ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Νανού, Ρόσα, Ντάλσιο, Τομάς, Κόρμπου, Μάγιερ, Ντράζιτς.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Μαουρίσιο, Μπακαδήμας, Τζεπάρ, Καλογήρου, Ταβάρες, Βιερίνια, Μπράντονιτς, Ίντζια, Ζοάο Μάριο, Πικής.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 7΄ Πικής

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντινίδης Αντώνης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λάμπρου Λάμπρος

4ος Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

VAR: Αντωνίου Μενέλαος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία