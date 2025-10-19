Έκλεισε το σπίτι της Λίβερπουλ η Γιουνάιτεντ!

Άλωσε το Άνφιλντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι κόκκινοι διάβολοι επικράτησαν με 2-1 απέναντι στη Λίβερπουλ για την 8η στροφή της Premier League, κερδίζοντας εκτός έδρας τη μεγάλη τους αντίπαλο για πρώτη φορά από το 2016.

Η ομάδα του Αμορίμ προηγήθηκε στα 66 δευτερόλεπτα με τον Εμπεουμό έπειτα από κάθετη του Ντιαλό.

Οι γηπεδούχοι απάντησαν στο 78′ με τον Χάκπο έπειτα από γύρισμα του Κιέζα.

Η τελευταία λέξη όμως ανήκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λίβερπουλ χάρη στην κεφαλιά του Μαγκουάιρ στο 84′.

Έτσι οι φιλοξενούμενοι πέτυχαν δεύτερη σερί νίκη στην Premier League ανεβαίνοντας στους 13 βαθμούς, ενώ η ομάδα του Άρνε Σλοτ γνώρισε τέταρτη διαδοχική ήττα, και τρίτη στο πρωτάθλημα, μένοντας στην τρίτη θέση και στο -4 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

ΤΟ ΜΑΤΣ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ευτύχησε να ανοίξει το σκορ με το καλημέρα στο Άνφιλντ. Ο Αμάντ Ντιαλό πέρασε μια υπέροχη κάθετη μπαλιά από δεξιά και ο Εμπεουμό με ωραίο τελείωμα στην κίνηση νίκησε τον Μαμαρντασβίλι για το 0-1 στα 66 δευτερόλεπτα.

Στο 21′ άγγιξε την ισοφάριση η Λίβερπουλ. Ο Σαλάχ έπαιξε κάθετα για τον Χάκπο, εκείνος έφερε την μπάλα όμορφα στο δεξί αποφεύγοντας τον Ντε Λιχτ και πλάσαρε, με την μπάλα να τραντάζει το αριστερό δοκάρι του Λάμενς.

Καλή στιγμή όμως είχε και η Γιουνάιτεντ με τον Φερνάντες στο 24′. Ο Ντιαλό πλαγιοκόπησε από δεξιά, μπήκε στην περιοχή και έστρωσε στον Πορτογάλο που πλάσαρε δυνατά στην κίνηση με το δεξί, με την μπάλα να περνάει μόλις εκατοστά δίπλα στο αριστερό δοκάρι του Μαμαρντασβίλι.

Στο 27′ ο Κούνια έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Μαμαρντασβίλι δεν έδιωξε πειστικά, αλλά ο Μάουντ δεν βρήκε εστία σε μια προσπάθεια με τακουνάκι.

Η Γιουνάιτεντ συνέχισε να πιέζει, με τον Μαμαρντασβίλι να βγαίνει έγκαιρα και να διώχνει με το πόδι προ του Εμπεουμό και στη συνέχεια ο Γεωργιανός απέκρουσε το σουτ του Μάουντ.

Στο 29′ η μπάλα έπεσε στα πόδια του Ίσακ, που εκτέλεσε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Η Λίβερπουλ είχε και δεύτερο δοκάρι στο 33′. Ο Χάκπο έκανε σέντρα-σουτ με το αριστερό, η μπάλα πέρασε από όλους και χτύπησε στο αριστερό δοκάρι της Γιουνάιτεντ. Στη συνέχεια ο Ολλανδός έβγαλε τη σέντρα από αριστερά με το δεξί, ο Σαλάχ πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Λάμενς μπλόκαρε.

Οι πρωταθλητές είχαν νέα καλή στιγμή δύο λεπτά αργότερα. Ο Κονατέ έπαιξε κάθετα για τον Ίσακ, ο οποίος σούταρε με το δεξί από πλάγια θέση, με τον Λάμενς να κάνει μεγάλη επέμβαση.

Ο Μακ Άλιστερ σούταρε με το δεξί από το ύψος της μεγάλης περιοχής με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ, ενώ στο 63′ ο Κονατέ έβαλε σωτήρια το σώμα του σε εκτέλεση του Φερνάντες με το αριστερό.

Στο 65′ ο Κέρκες έβγαλε ωραία μπαλιά από αριστερά, η μπάλα πέρασε από όλους και έφτασε στον Σαλάχ που ήταν ανενόχλητος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να βρει εστία. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Εκιτικέ έκανε ωραία κίνηση από αριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί και πλάσαρε, με την μπάλα να περνάει μόλις άουτ.

H Λίβερπουλ ισοφάρισε στο 78′ με τον Χάκπο. Ο Βιρτς πέρασε κάθετα για τον Κιέζα, εκείνος έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Ολλανδός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Παρόλα αυτά, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειξε χαρακτήρα και ανέκτησε το προβάδισμά της. Έπειτα από γέμισμα από αριστερά, ο Μαγκουάιρ ήταν ανενόχλητος, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2.

Στο 87′ ο Χάκπο πήρε την κεφαλιά από εξαιρετική σέντρα του Φρίμπονγκ όμως δεν μπόρεσε να βρει εστία από πλεονεκτική θέση.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Μαμαρντασβίλι, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Μπράντλεϊ (62′ Τζόουνς), Κέρκες, Χράβενμπερχ (62′ Βιρτς), Μακ Άλιστερ (62′ Εκιτικέ), Σομποσλάι, Σαλάχ, Χάκπο, Ίσακ (72′ Κιέζα).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ: Λάμενς, Μαγκουάιρ, Ντε Λιχτ, Νταλότ, Φερνάντες, Κασεμίρο (58′ Ουγκάρτε), Σο, Ντιαλό (58′ Ντόργκου), Μάουντ (61′ Σέσκο), Εμπεουμό, Κούνια.

