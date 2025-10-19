ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ισόπαλο το ντέρμπι Ομόνοιας 29Μ και ΠΑΕΕΚ και χαμόγελα... κορυφής για Νέα Σαλαμίνα

Με μία εκκρεμότητα διεξήχθη η 5η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας.

Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και ΠΑΕΕΚ. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 και έτσι με το πέρας της 5ης αγωνιστικής της Β΄ Κατηγορίας, η Νέα Σαλαμίνα οδηγεί μόνη πρώτη την κούρσα αφού πλέον η Κερυνειώτικη ομάδα έμεινε στη 2η θέση και στο -2 από τους ερυθρόλευκους. Η Δόξα που νίκησε 2-0 τον Διγενή ακολουθεί με 10 βαθμούς.

Iσόπαλο έληξε και και το άλλο ματς της Κυριακής (19/10) ανάμεσα σε ΑΕΖ και Σπάρτακο.

Να σημειώσουμε πως η αγωνιστική ήταν λειψή καθώς δεν έγινε ο αγώνας ανάμεσα σε ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα, έπειτα από τον θάνατο του άλλοτε διοικητικού ηγέτη της ομάδας των Πολεμιδιών, Σταύρου Δημοσθένους.

5η αγωνιστική

ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (αναβολή)

Ηρακλής Γερ. - Αγία Νάπα 2-4

Διγενής Μόρφου - Δόξα 0-2

Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-1

ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα 1-4

Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 4-2

ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου 2-2

Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ 0-0

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1.Νέα Σαλαμίνα 13

2. ΠΑΕΕΚ 11

3. Δόξα 10

4. Διγενής Μόρφου 9

5. Καρμιώτισσα 9

6. ΑΣΙΛ 8

7. Αγία Νάπα 8

8. Ομόνοια 29Μ 8

9. Σπάρτακος 8

10. ΑΠΕΑ Ακρ. 7

11. Χαλκάνορας 6

12. Εθνικός Λατσιών 6

13. ΜΕΑΠ 4

14. Ηρακλής 1

15. ΑΕΖ 1

16. Αχ./Ονήσιλος 0

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

