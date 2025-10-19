Ισόπαλο το ντέρμπι Ομόνοιας 29Μ και ΠΑΕΕΚ και χαμόγελα... κορυφής για Νέα Σαλαμίνα
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Με μία εκκρεμότητα διεξήχθη η 5η αγωνιστική της Β΄ Κατηγορίας.
Δεν ανέδειξε νικητή η αναμέτρηση στην Περιστερώνα ανάμεσα σε Ομόνοια 29ης Μαΐου και ΠΑΕΕΚ. Οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 και έτσι με το πέρας της 5ης αγωνιστικής της Β΄ Κατηγορίας, η Νέα Σαλαμίνα οδηγεί μόνη πρώτη την κούρσα αφού πλέον η Κερυνειώτικη ομάδα έμεινε στη 2η θέση και στο -2 από τους ερυθρόλευκους. Η Δόξα που νίκησε 2-0 τον Διγενή ακολουθεί με 10 βαθμούς.
Iσόπαλο έληξε και και το άλλο ματς της Κυριακής (19/10) ανάμεσα σε ΑΕΖ και Σπάρτακο.
Να σημειώσουμε πως η αγωνιστική ήταν λειψή καθώς δεν έγινε ο αγώνας ανάμεσα σε ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα, έπειτα από τον θάνατο του άλλοτε διοικητικού ηγέτη της ομάδας των Πολεμιδιών, Σταύρου Δημοσθένους.
5η αγωνιστική
ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (αναβολή)
Ηρακλής Γερ. - Αγία Νάπα 2-4
Διγενής Μόρφου - Δόξα 0-2
Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-1
ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα 1-4
Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 4-2
ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου 2-2
Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ 0-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.Νέα Σαλαμίνα 13
2. ΠΑΕΕΚ 11
3. Δόξα 10
4. Διγενής Μόρφου 9
5. Καρμιώτισσα 9
6. ΑΣΙΛ 8
7. Αγία Νάπα 8
8. Ομόνοια 29Μ 8
9. Σπάρτακος 8
10. ΑΠΕΑ Ακρ. 7
11. Χαλκάνορας 6
12. Εθνικός Λατσιών 6
13. ΜΕΑΠ 4
14. Ηρακλής 1
15. ΑΕΖ 1
16. Αχ./Ονήσιλος 0