Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απόδραση και μόνη στην κορυφή η Νέα Σαλαμίνα

Συνεχίστηκε με πέντε αναμετρήσεις η δράση της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

Η Νέα Σαλαμίνα προχώρησε με νίκη και οδηγεί την κούρσα, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο από την ΠΑΕΕΚ που ήταν συγκάτοικός της. Στους δέκα βαθμούς έφτασε και η Δόξα μετά την επικράτηση με 2-0 επί του Διγενή Μόρφου.

5η αγωνιστική

Παρασκευή 17/10

ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (αναβολή)

Σάββατο 18/10

Ηρακλής Γερ. - Αγία Νάπα 2-4

Διγενής Μόρφου - Δόξα 0-2

Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-1

ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα 1-4

Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 4-2

Κυριακή 19/10

15:30 ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου

15:30 Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νέα Σαλαμίνα 13

ΠΑΕΕΚ 10

Δόξα 10

Διγενής Μόρφου 9

Καρμιώτισσα 9

ΑΣΙΛ 8

Αγία Νάπα 8

Ομόνοια 29Μ 7

Σπάρτακος 7

ΑΠΕΑ Ακρ. 7

Χαλκάνορας 6

Εθνικός Λατσιών 6

ΜΕΑΠ 4

Ηρακλής 1

ΑΕΖ 0

Αχ./Ονήσιλος 0