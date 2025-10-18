Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απόδραση και μόνη στην κορυφή η Νέα Σαλαμίνα
Πολλά διπλά και ανακατατάξεις στη βαθμολογία.
Συνεχίστηκε με πέντε αναμετρήσεις η δράση της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.
Η Νέα Σαλαμίνα προχώρησε με νίκη και οδηγεί την κούρσα, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο από την ΠΑΕΕΚ που ήταν συγκάτοικός της. Στους δέκα βαθμούς έφτασε και η Δόξα μετά την επικράτηση με 2-0 επί του Διγενή Μόρφου.
5η αγωνιστική
Παρασκευή 17/10
ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (αναβολή)
Σάββατο 18/10
Ηρακλής Γερ. - Αγία Νάπα 2-4
Διγενής Μόρφου - Δόξα 0-2
Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-1
ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα 1-4
Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 4-2
Κυριακή 19/10
15:30 ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου
15:30 Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Νέα Σαλαμίνα 13
ΠΑΕΕΚ 10
Δόξα 10
Διγενής Μόρφου 9
Καρμιώτισσα 9
ΑΣΙΛ 8
Αγία Νάπα 8
Ομόνοια 29Μ 7
Σπάρτακος 7
ΑΠΕΑ Ακρ. 7
Χαλκάνορας 6
Εθνικός Λατσιών 6
ΜΕΑΠ 4
Ηρακλής 1
ΑΕΖ 0
Αχ./Ονήσιλος 0