ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απόδραση και μόνη στην κορυφή η Νέα Σαλαμίνα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απόδραση και μόνη στην κορυφή η Νέα Σαλαμίνα

Πολλά διπλά και ανακατατάξεις στη βαθμολογία.

Συνεχίστηκε με πέντε αναμετρήσεις η δράση της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας.

 Η Νέα Σαλαμίνα προχώρησε με νίκη και οδηγεί την κούρσα, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο από την ΠΑΕΕΚ που ήταν συγκάτοικός της. Στους δέκα βαθμούς έφτασε και η Δόξα μετά την επικράτηση με 2-0 επί του Διγενή Μόρφου.

5η αγωνιστική

Παρασκευή 17/10                                             

ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα (αναβολή)

Σάββατο 18/10                    

Ηρακλής Γερ. - Αγία Νάπα 2-4

Διγενής Μόρφου - Δόξα 0-2

Αχυρώνας/Ονήσιλος - ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου 0-1

ΜΕΑΠ - Νέα Σαλαμίνα 1-4

Χαλκάνορας - Εθνικός Λατσιών 4-2

Κυριακή 19/10

15:30 ΑΕΖ - Σπάρτακος Κιτίου

15:30 Ομόνοια 29Μ - ΠΑΕΕΚ

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Νέα Σαλαμίνα 13

ΠΑΕΕΚ 10

Δόξα 10

Διγενής Μόρφου 9

Καρμιώτισσα 9

ΑΣΙΛ 8

Αγία Νάπα 8

Ομόνοια 29Μ 7

Σπάρτακος 7

ΑΠΕΑ Ακρ. 7

Χαλκάνορας 6

Εθνικός Λατσιών 6

ΜΕΑΠ 4

Ηρακλής 1

ΑΕΖ 0

Αχ./Ονήσιλος 0

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Συνελήφθη 44χρονος για τον φόνο του Δημοσθένους – Επιχείρηση και στη Λάρνακα

Category image

Ο Αναστασίου έφερε γούρι και... ανατροπή στον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Ανυπέρβλητο εμπόδιο και ευρωπαϊκό αντίο για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ: Οι δύο «επιβεβαιώσεις» και η Ανόρθωση που δεν βρίσκει τον δρόμο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διπλό και μόνη στο ρετιρέ η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΕΚΤΑΚΤΟ: Ένα ένταλμα σύλληψης για τη δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Γαρπόζης: «Να φεύγεις με βαθμό από την έδρα της Ανόρθωσης είναι επιτυχία»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

Κετσπάγια: «Κάποτε πρέπει να έχεις και τύχη αλλά την τύχη την κάνεις και μόνος σου»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Σατσιάς: «Θα έρθουν τα αποτελέσματα που αξίζουμε...»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ο Φερστάπεν κέρδισε τον αγώνα σπριντ στο Όστιν, εγκατέλειψαν οι δύο McLaren!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Φανγκουέιρο: «Δεν θεωρώ ότι ήταν πέναλτι αυτό της ΑΕΚ»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αυγουστή: «Μπορούσαμε καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το διπλό της ΑΕΚ στο «Τάσος Μάρκου»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

BINTEO: Σασπένς, συγκινήσεις και χορταστικός συμβιβασμός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Κάναμε καλή δουλειά, γίγαντας του ποδοσφαίρου η Κρίσταλ Πάλας»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη