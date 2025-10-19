ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φανέλα βασικού σε Ντράζιτς από τον Γκαρσία

Δημοσιευτηκε:

Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ.

Τον Στέφαν Ντράζιτς επέλεξε ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ στην κορυφή της επίθεσης για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Παρόλο που στον πάγκο είναι και ο Πιέρος Σωτηρίου αλλά και ο Δημήτρης Διαμαντάκος, ο Ουρουγουανός τεχνικός επέλεξε τον Σέρβο που στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου είχε σκοράρει δύο γκολ.

Η ενδεκάδα του ΑΠΟΕΛ: Περέιρα, Σταφυλίδης, Μπρόρσον, Λαΐφης, Νανού, Ρόσα, Ντάλσιο, Τομάς, Κόρμπου, Μάγιερ, Ντράζιτς, 

ΑΠΟΕΛΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

