Νέα Σαλαμίνα για Πέρεζ: «Παθολογικό το ζήτημά του»

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 16/10/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει ότι, o ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Daniel Pérez υποβλήθηκε σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ένα ήπιας μορφής παθολογικό ζήτημα.

Ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή και συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, υπό την καθοδήγηση και παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Η επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία της αποθεραπείας του.

Το Σωματείο μας στέκεται στο πλευρό του Daniel, εκφράζοντας τη στήριξη και τις θερμότερες ευχές όλων για ταχεία επιστροφή στην αγωνιστική δράση.