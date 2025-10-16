ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Νέα Σαλαμίνα για Πέρεζ: «Παθολογικό το ζήτημά του»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Νέα Σαλαμίνα για Πέρεζ: «Παθολογικό το ζήτημά του»

Η Νέα Σαλαμίνα ενημερώνει για την κατασταση της υγείας του Νάνιελ Πέρεζ

Αναλυτικά: 

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | 16/10/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ενημερώνει ότι, o ποδοσφαιριστής της ομάδας μας Daniel Pérez υποβλήθηκε σε προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις, μέσα από τις οποίες διαπιστώθηκε ένα ήπιας μορφής παθολογικό ζήτημα.

Ο ποδοσφαιριστής ακολουθεί την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή και συνεχίζει με ατομικό πρόγραμμα προπονήσεων, υπό την καθοδήγηση και παρακολούθηση του ιατρικού επιτελείου της ομάδας.

Η επανένταξή του στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων θα καθοριστεί με βάση την πορεία της αποθεραπείας του.

Το Σωματείο μας στέκεται στο πλευρό του Daniel, εκφράζοντας τη στήριξη και τις θερμότερες ευχές όλων για ταχεία επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

 

 

 

Κατηγορίες

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Δολοφονία Δημοσθένους: Αναβλήθηκαν όλοι οι αγώνες της Καρμιώτισσας

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Άγρια δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους: Το σενάριο που εξετάζει η Αστυνομία - Δύο οι εκτελεστές του γνωστού επιχειρηματία

Category image

Έκαναν το αναμενόμενο οι Ομονοιάτες!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Ο Άρης δεν βοήθησε την Ανόρθωση για το χειροκρότημα»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δολοφονία Δημοσθένους: Σε αυτό το σημείο έπεσε νεκρός o επιχειρηματίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ταρακούνησε το κυπριακό ποδόσφαιρο η δολοφονία Δημοσθένους

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Δημητρίου: «Πάμε φορτσάτοι στην επανέναρξη, χρειάζεται προσοχή η ΕΝΠ»

ΑΕΚ

|

Category image

Εννιά χρόνια «Αρένα»!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σεφτσένκο: «Δεν μιλήσαμε ποτέ με Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ομόνοια: Πακέτα για FC LAUSANNE-SPORT

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το παλεύει ως το τέλος ο Μουκουντί-Τα δεδομένα για την 11άδα με ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επιστροφή με... προσοχή

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Φοβερό αεροπλανικό από τον Τιάγκο Σίλβα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ligue 1 - 8η αγωνιστική: Αυλαία με εντός έδρας δοκιμασία για την Παρί Σεν Ζερμέν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη