Βάζει το χέρι στην τσέπη ο ΑΠΟΕΛ

Το χέρι στην τσέπη για πρώτη φορά θα βάλει φέτος ο ΑΠΟΕΛ όσον αφορά την τιμωρία για τη μη συμμετοχή Κύπριων στην ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα κόντρα στον Ολυμπιακό, μόνο ο Κωνσταντίνος Λαΐφης ξεκινά βασικός και ως εκ τούτου, η διοίκηση θα πληρώσει 3000 ευρώ.

Ο Πιέρος Σωτηρίου (έμεινε στον πάγκο) ήταν μαζί με τον αμυντικό των γαλαζοκιτρίνων (και το Σατσιά στην πρεμιέρα), αυτοί που είχαν συμμετοχή στο αρχικό σχήμα στα προηγούμενα έξι ματς και έτσι ο ΑΠΟΕΛ ήταν «καθαρός».

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

