Βάζει το χέρι στην τσέπη ο ΑΠΟΕΛ

Το χέρι στην τσέπη για πρώτη φορά θα βάλει φέτος ο ΑΠΟΕΛ όσον αφορά την τιμωρία για τη μη συμμετοχή Κύπριων στην ενδεκάδα.

Συγκεκριμένα κόντρα στον Ολυμπιακό, μόνο ο Κωνσταντίνος Λαΐφης ξεκινά βασικός και ως εκ τούτου, η διοίκηση θα πληρώσει 3000 ευρώ.

Ο Πιέρος Σωτηρίου (έμεινε στον πάγκο) ήταν μαζί με τον αμυντικό των γαλαζοκιτρίνων (και το Σατσιά στην πρεμιέρα), αυτοί που είχαν συμμετοχή στο αρχικό σχήμα στα προηγούμενα έξι ματς και έτσι ο ΑΠΟΕΛ ήταν «καθαρός».