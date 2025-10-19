Μπεργκ: «Δεν τα παρατήσαμε, πιέζαμε διαρκώς»

«Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, το γυρίσαμε. Είχαμε ευκαιρίες. Είναι σημαντικό που πέτυχαν γκολ οι Μαέ και Χατζηγιοβάνης, είναι σημαντικό αυτό. Θα δείξει κατά πόσον αυτές οι νίκες χτίζουν χαρακτήρα».

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη νίκη, η ΕΝΥ έκανε καλό παιχνίδι, άνοιξε το σκορ με μια πολύ καλή αντεπίθεση. Ενίοτε έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σε άλλα παιχνίδια ήμασταν αποτελεσματικοί, αλλά απόψε όχι. Στο β’ μέρος ήταν πιο δύσκολα, δεν κάναμε καθαρές ευκαιρίες, αλλά ουδέποτε τα παρατήσαμε και επιβραβευτήκαμε για τη διαρκή πίεση. Οι παίκτες που ήλθαν από τον πάγκο βοήθησαν, είναι τρεις σημαντικοί βαθμοί».