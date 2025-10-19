LIVE: Άρης - ΑΕΛ 0-0

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης:

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

2΄Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη! Ο Γκομίς μπήκε στη περιοχή από πλάγια, έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.

1΄Σέντρα

ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Γκόλτσον, Κορέια, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Γκομίς, Γιαγκό, Νίκολιτς, Μπαλόγκουν, Μοντνόρ, Χαραλάμπους.

ΑΕΛ: Οτσόα, Φραντζής, Νταβόρ, Φεριέρ, Σινγκ, Μιλοσάβλεβιτς, Νατέλ, Ιμανισίμουε, Γκλάβσιτς, Κονσεϊσάο, Κέλερ.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

VAR: Srdjan Jovanovic

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος