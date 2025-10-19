LIVE: Άρης - ΑΕΛ 0-0
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκίνησε στις 19:00 ο αγώνα της 7ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΛ στο «Αλφαμέγα»
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη της αναμέτρησης:
Η εξέλιξη της αναμέτρησης:
2΄Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη! Ο Γκομίς μπήκε στη περιοχή από πλάγια, έκανε το σουτ με την μπάλα να φεύγει λίγο έξω.
1΄Σέντρα
ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Γκόλτσον, Κορέια, Μαγιαμπέλα, Κβιλιτάια, Γκομίς, Γιαγκό, Νίκολιτς, Μπαλόγκουν, Μοντνόρ, Χαραλάμπους.
ΑΕΛ: Οτσόα, Φραντζής, Νταβόρ, Φεριέρ, Σινγκ, Μιλοσάβλεβιτς, Νατέλ, Ιμανισίμουε, Γκλάβσιτς, Κονσεϊσάο, Κέλερ.
ΣΚΟΡΕΡ: -/-
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
VAR: Srdjan Jovanovic
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος