LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Ομόνοια 1-0

Δημοσιευτηκε:

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Η Ομόνοια θέλει να μείνει σε επαφή με την κορυφή όμως για να το πράξει θα πρέπει να αποδράσει με το διπλό από το «Αμμόχωστος» κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα (19:00).

Οι πράσινοι με 13 βαθμούς είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Πάφος FC και θέλουν να πλησιάσουν ξανά ενώ οι νεοφώτιστοι, με εφτά βαθμούς αναζητούν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

4΄ - Μπάσιμο του Μαέ από δεξιά, το πλασέ του σταμάτησε ο Ζάντρο.

  • Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο
  • Τέλος α΄ ημιχρόνου

45+2΄ - Ο Κίτσος γύρισε στον Γιόβετιτς, το πλασέ του όμως ήταν κάκιστο.

30΄ - Ωραία μπαλιά του Εβάντρο στον Γιόβετιτς, που με τη μία πήγε να δώσει στον Σεμέδο, όμως ο Ζάντρο έδρασε έγκαιρα.

12΄ - Ο Ζάντρο διώχνει δύσκολα το δυνατό βολέ από τον Κίτσο.

11΄ - Από πολύ καλή θέση ο Τάνκοβιτς σουτάρε ψηλά μέσα από τη μικρή περιοχή.

7΄ - ΓΚΟΛ για την Ε.Ν. Ύψωνα: Ο Λίπσκι με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπαχάσα, ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους. Πολύ καλή αντεπίθεση για το συγκρότημα του Γιανέφσκι.

6΄ - Ο Σεμέδο δεν πρόλαβε την μπάλα σε γύρισμα του Μαέ από τη δεξιά πλευρά.

3΄ - Ο Σεμέδο πλάσαρε εντός περιοχής, η μπάλα κτύπησε στον Ντε Ιριόντο και κατέληξε σε κόρνερ, στην πρώτη καλή φάση των πρασίνων.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Ντα Γκράκα, Πάνκοφ, Κυριάκου, Ντε Ιριόντο, Γεμπλί, Κουμουρής, Λίπσκι, Μπαχάσα, Τεσέιρα, Τρούγιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εβάντρο, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς, Μαέ

ΣΚΟΡΕΡ: 7΄ Λίπσκι

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 21΄ Μπαχάσα / 24΄ Αγκουζούλ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Oliveira Melo Fabio

AVAR: Σωκράτους Κυριάκος

Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας

