LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Ομόνοια 1-0

Δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης.
Η Ομόνοια θέλει να μείνει σε επαφή με την κορυφή όμως για να το πράξει θα πρέπει να αποδράσει με το διπλό από το «Αμμόχωστος» κόντρα στην Ε.Ν. Ύψωνα (19:00).
Οι πράσινοι με 13 βαθμούς είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Πάφος FC και θέλουν να πλησιάσουν ξανά ενώ οι νεοφώτιστοι, με εφτά βαθμούς αναζητούν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.
Η εξέλιξη της αναμέτρησης
4΄ - Μπάσιμο του Μαέ από δεξιά, το πλασέ του σταμάτησε ο Ζάντρο.
- Ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο
- Τέλος α΄ ημιχρόνου
45+2΄ - Ο Κίτσος γύρισε στον Γιόβετιτς, το πλασέ του όμως ήταν κάκιστο.
30΄ - Ωραία μπαλιά του Εβάντρο στον Γιόβετιτς, που με τη μία πήγε να δώσει στον Σεμέδο, όμως ο Ζάντρο έδρασε έγκαιρα.
12΄ - Ο Ζάντρο διώχνει δύσκολα το δυνατό βολέ από τον Κίτσο.
11΄ - Από πολύ καλή θέση ο Τάνκοβιτς σουτάρε ψηλά μέσα από τη μικρή περιοχή.
7΄ - ΓΚΟΛ για την Ε.Ν. Ύψωνα: Ο Λίπσκι με κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπαχάσα, ανοίγει το σκορ για τους γηπεδούχους. Πολύ καλή αντεπίθεση για το συγκρότημα του Γιανέφσκι.
6΄ - Ο Σεμέδο δεν πρόλαβε την μπάλα σε γύρισμα του Μαέ από τη δεξιά πλευρά.
3΄ - Ο Σεμέδο πλάσαρε εντός περιοχής, η μπάλα κτύπησε στον Ντε Ιριόντο και κατέληξε σε κόρνερ, στην πρώτη καλή φάση των πρασίνων.
- Ξεκίνησε ο αγώνας
Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Ντα Γκράκα, Πάνκοφ, Κυριάκου, Ντε Ιριόντο, Γεμπλί, Κουμουρής, Λίπσκι, Μπαχάσα, Τεσέιρα, Τρούγιτς
ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εβάντρο, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Τάνκοβιτς, Μαέ
ΣΚΟΡΕΡ: 7΄ Λίπσκι
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 21΄ Μπαχάσα / 24΄ Αγκουζούλ
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Εγγλέζου Νίκος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης
VAR: Oliveira Melo Fabio
AVAR: Σωκράτους Κυριάκος
Παρατηρητής: Καπιτανής Κώστας