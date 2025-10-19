Τούμπαρε την Τότεναμ η τρομερή Άστον Βίλα!

Απόδραση από την έδρα της Τότεναμ για την Άστον Βίλα, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να θυμίζει σιγά σιγά την περσινή. Δύο γκολ ήταν αρκετά για την ανατροπή και τη νίκη με 2-1. Από την άλλη, τα «σπιρούνια» γνώρισαν την ήττα για πρώτη φορά μετά τις 30 Αυγούστου.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Τότεναμ να μπαίνει πιο δυνατά, προσπαθώντας να βρει γκολ νωρίς. Αυτό ακριβώς έγινε, με πρωταγωνιστές τον Παλίνια και Μπεντανκούρ. Μετά από φάση διαρκείας στο 5ο λεπτό, η σέντρα έφτασε στον Πορτογάλο, πήρε την κεφαλιά και… έδωσε την ασίστ στον Ουρουγουανό, για το 1-0.

Τα «σπιρούνια» δεν επαναπαύτηκαν και δύο μόλις λεπτά μετά, είδαν τον Κούντους να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Για κακή του τύχη όμως, είχε ξεκινήσει από θέση οφσάιντ.

Από εκεί και έπειτα, ο «φρενήρης ρυθμός των γηπεδούχων έπεσε και η Άστον Βίλα σχετικά, ισορρόπησε. Οι πολύ καλές στιγμές και οι κλασικές ευκαιρίες έλειψαν από το υπόλοιπο του πρώτου μέρους.

Όλα έδειχναν πως το ημίχρονο θα ολοκληρωνόταν με 1-0, όμως η έμπνευση του Ρότζερς στο 37ο λεπτό, έφερε το ματς στα ίσια. Ο Άγγλος με ένα πολύ όμορφο σουτ εκτός περιοχής εκμεταλλεύτηκε τη λάθος θέση του Βικάριο και ισοφάρισε για την ομάδα του Ουνάι Έμερι.

Στο δεύτερο μέρος, το σκηνικό άλλαξε, με τις δύο ομάδες να ανεβάζουν… στροφές. Πρώτη καλή στιγμή, για την ομάδα του Τόμας Φρανκ στο 55ο λεπτό, με τον Παλίνια να πιάνει ένα εξαιρετικό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τον Μαρτίνεζ να διώχνει σε κόρνερ.

Την σκυτάλη πήρε η Βίλα, με τον Μάλεν να βρίσκεται πολύ κοντά στο να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του, με το σουτ του να περνά λίγο άουτ στο 57’.

Με την Τότεναμ να μην είναι απειλητική, η Άστον Βίλα, περίμενε τη στιγμή της, για να καταφέρει να πάρει κάτι περισσότερο από τον έναν βαθμό.

Πράγματι, έτσι ακριβώς έγινε. Στο 77ο λεπτό, η «χρυσή» αλλαγή του Έμερι, ο Μπουεντία με ένα πολύ όμορφο σουτ, έκανε το 2-1. Η φάση ξεκίνησε από μια τρομερή, ίσως και την καλύτερη πάσα της φετινής σεζόν, με τον Μάτι Κας να βρίσκει τον Ντίνιε, ο Γάλλος με τη σειρά του τον Αργεντίνο, με την μπάλα να εμφανίζεται στα δίχτυα του Βικάριο.

Τα επτά λεπτά των καθυστερήσεων δεν ήταν αρκετά για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ηττήθηκαν με 2-1.

