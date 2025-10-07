Δεν μπορούσε χειρότερα...

Όσο μας επιτρέπει το αρχείο μας και τα στατιστικά που έχουμε ενώπιόν μας, χειρότερο ξεκίνημα για την Ανόρθωση από αυτό που πραγματοποιεί στην τρέχουσα σεζόν δεν βρίσκουμε. Ήταν δεδομένο, από την αρχή της περιόδου, ότι θα ήταν μία δύσκολη σεζόν κατά την οποία το σημαντικότερο ήταν η οικονομική επιβίωση της ομάδας.

Με βάση το σκηνικό στο πρώτο μισό του α’ γύρου είναι ηλίου φαεινότερον ότι η «Κυρία» όχι απλά δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει αλλά κιόλας θα παλέψει πάρα πολύ να αποφύγει και περιπέτειες υποβιβασμού. Το γεγονός ότι είναι η μία από τις δυο ομάδες που μετά το πέρας της 6ης αγωνιστικής παραμένει χωρίς νίκη, ευρισκόμενη στην προτελευταία θέση με μόλις δύο βαθμούς, τα λέει όλα.

H διακοπή του πρωταθλήματος προσφέρει την ευκαιρία στον Τιμούρ Κετσπάγια και τους ποδοσφαιριστές του να δουλέψουν στις αδυναμίες και να βελτιώσουν όσα περισσότερα μπορούν. Με την επιστροφή η ομάδα της Αμμοχώστου θα αντιμετωπίσει τον Ακρίτα (18/10, 19:00) στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», ενώ θα ακολουθήσει ακόμη ένα εντός έδρας παιχνίδι, απέναντι στον Άρη (26/10, 19:00).